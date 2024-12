La inesperada retirada de un ídolo del madridismo: Randolph deja el baloncesto con una emotiva carta

Un ídolo del Real Madrid de baloncesto ha decidido poner punto y final a una brillante carrera a sus 35 años. Se trata del estadounidense Anthony Randolph, quien anunció este viernes por sorpresa su retirada con una emotiva carta que compartió en sus redes sociales confirmando su adiós a las canchas. El ala-pívot abandonó el Real Madrid en el verano de 2023 y desde entonces no ha vuelto a jugar.

«Después de quince años increíbles, dejo oficialmente el baloncesto. Ha sido un viaje lleno de momentos inolvidables, muchos títulos, rachas históricas y recuerdos que durarán toda la vida. Estoy muy agradecido a mis entrenadores, staffs y compañeros que me acompañaron a lo largo del camino. Gracias a todos los aficionados que hicieron especial cada partido, que creyeron siempre en mis equipos. El baloncesto me ha dado más de lo que habría soñado, me moldeó como deportista y como persona. Este capítulo se cierra, pero estoy emocionado por lo que aparece en el horizonte y las nuevas oportunidades que surgirán», asegura Randolph en su comunicado que ilustra con la camiseta que usó en el conjunto blanco.

👏 A sus 35 años, y tras 15 de carrera, siete de ellos en #LigaEndesa con el @RMBaloncesto… ANTHONY RANDOLPH anuncia su retirada del baloncesto profesional con esta emotiva carta. ¡Suerte, Anthony! ❤️ pic.twitter.com/2uXTuh77zv — Liga Endesa (@ACBCOM) December 13, 2024

Los últimos años de Randolph han estado marcados por las continuas lesiones que ha sufrido en la cancha. El estadounidense sufrió una durísima lesión en diciembre de 2020 que lo tuvo 351 días parado tras fracturarse el tendón de Aquiles. Después regresó en diciembre de 2021 y en junio de 2022 sufrió una rotura completa del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda. Sin embargo Randolph logró dejar el club como campeón de Europa en la Final Four de Kaunas.

El ala-pívot estadounidense aterrizó en el Real Madrid en 2016 tras protagonizar dos temporadas brillantes en su llegada a Europa con el Lokomotiv Kuban. En siete años de blanco ganó dos Euroligas (2018 y 2023), tres Ligas y dos Copas.

Randolph fue uno de los jugadores más trascendentales de la era Laso. El talento que poseía talento lo convirtió en un arma de muchas posibilidades en ataque. En la temporada 2017-18 su promedio en la Euroliga fue de casi 10 puntos y 4 rebotes por partido. Además, llegaba de un verano en el que había sido campeón con la selección de Eslovenia, país del que posee la nacionalidad.

De hecho, el estadounidense formó parte del equipo que triunfó en el Eurobasket 2017 como anfitrión. El que lideraba Goran Dragic y en el que maravilló un jovencísimo Luka Doncic, su compañero en el Madrid. Randolph promedió 11,7 puntos y 5,2 rebotes en ese torneo, convirtiéndose en una pieza muy relevante en el equipo.

Comunicado del Real Madrid

«Ante el anuncio de Anthony Randolph sobre su retirada como jugador de baloncesto profesional, el Real Madrid C. F. quiere expresar su gratitud, cariño y admiración a una de las leyendas de nuestro equipo de baloncesto y del baloncesto europeo.

Randolph formó parte de una de las etapas más exitosas de nuestra historia. Durante las 7 temporadas en las que defendió nuestra camiseta, ganó 12 títulos: 2 Copas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Randolph, jugador muy importante en un equipo que ha marcado una época en el baloncesto europeo, siempre tendrá el reconocimiento y el cariño de todo el madridismo. El Real Madrid le desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida.»