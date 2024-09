Florentino Pérez elogia a Rudy Fernández: «El Real Madrid será siempre tu casa»

Florentino Pérez ha pronunciado un emotivo discurso en el acto de despedida a Rudy Fernández, leyenda del Real Madrid, celebrado este miércoles en la Ciudad deportiva de Valdebebas después de que anunciara su retirada al final de la pasada temporada. El mallorquín llegó al Real Madrid en 2011 y su fichaje revolucionó el equipo. Lo demás ya es historia. 13 años después, Rudy se retira convertido en una leyenda de este deporte, del club y de la selección española. El presidente le recordó que «el Real Madrid será siempre tu casa».

«Bienvenidos a un acto muy especial que tiene como protagonista a Rudy Fernández, una leyenda del Real Madrid. Ha sido un honor contar contigo en una de las etapas más bonitas de nuestra historia. Has representado los valores del Real Madrid en cada cancha. Tu talento, tu carisma ha hecho que nos sintamos orgullosos. Ya formas parte de la leyenda del Real Madrid. Este es un momento para que tu familia y todos los que están a tu lado estén orgullosos de ti. Han estado siempre a tu lado como lo están hoy en este día. Aquí están tu madre Maite, tu hermana Marta… Recuerdo especial para tu padre Rodolfo que ha sido una parte importante de tu vida. Siempre a tu lado, tu mujer Helen, que ha sido tan importante de tu vida», comenzó diciendo el presidente.

«También formas parte de la gran familia madridista. Tu talento y tu manera de vivir el baloncesto han conquistado al Real Madrid. No olvidaremos nunca aquellos 14 minutos mágicos con todos los aficionados puestos en pie coreando tu nombre son historia. El nombre de Rudy Fernández estará unido a los 26 títulos que has conquistado. Todo ello en 750 partidos con el escudo del Real Madrid. Eres el tercer jugador que más partidos ha jugado. Lo has sido todo en el Real Madrid. Pero también hoy es el momento de recordar tus inicios en el Joventut de Badalona, donde te formaste. Ya veía todo el mundo que estábamos ante un jugador que iba a hacer historia. Rudy Fernández has logrado ser una de las grandes figuras del baloncesto», agregó Florentino Pérez sobre una de las mayores leyendas del Real Madrid que dice adiós a una carrera de ensueño.

Por último, Florentino quiso repasar su trayectoria en la selección española y los seis Juegos Olímpicos que ha disputado con España: «Estamos también ante uno de los grandes mitos de la selección española. Eres el jugador que más participaciones tiene en los Juegos Olímpicos, con seis, que más veces ha defendido la camiseta de España con 261 partidos. Ha sido una aventura maravillosa y te estaremos eternamente agradecidos. Dices adiós con un triplete. Decides poner fin a una carrera que te ha convertido en leyenda. Quiero que sepas que el Real Madrid será siempre tu casa. Te deseo lo mejor para ti y para tu familia. Muchas gracias por todo lo que nos has dado».