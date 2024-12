El ex canterano del Real Madrid que asombra a la NBA por su increíble altura

Quizás muchos no lo recuerdan pero Olivier Rioux, ese nombre que comienza a sonar con fuerza en el baloncesto mundial, tuvo un pasado como canterano en el Real Madrid. El espigado jugador canadiense está causando un gran impacto a sus 18 años, que mide la asombrosa altura de 2,36 metros, se ha convertido en el jugador más alto en la historia de la NCAA tras unirse este año a los Florida Gators.

En 2021, Rioux fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el adolescente más alto del mundo con 15 años, midiendo 2,26 metros. Su extraordinaria altura no solo lo convirtió en una sensación mediática, sino también en un talento a seguir por muchos. Pero Rioux tuvo una oportunidad en España, en 2019, cuando el Real Madrid lo incorporó a su equipo para disputar el torneo sub-13 en Castelldefels. Allí, con una altura de 2,18 metros, ya despertaba la curiosidad de jugadores y aficionados por su tamaño imponente.

Aunque su paso por la cantera madridista fue breve, su huella quedó marcada con anécdotas como las fotos que se tomó con los futbolistas del primer equipo, impresionados por la magnitud del joven. El Real Madrid optó por no continuar con él, y Rioux decidió trasladarse a Estados Unidos para seguir desarrollándose en la IMG Academy, una de las academias reconocidas por formar a grandes talentos del deporte.

El siguiente capítulo en la carrera de Rioux lo lleva a los Florida Gators, uno de los equipos universitarios de baloncesto de renombre en Estados Unidos. Allí, su presencia no solo será histórica por su altura, sino también por el impacto que podría tener en la NCAA. Si logra dar el salto a la NBA, superará la altura de gigantes legendarios como Gheorghe Muresan y Manute Bol, ambos de 2,31 metros.

Aunque su potencial físico es incuestionable, su posición en los rankings de talento no lo sitúa aún entre las principales promesas. Actualmente, aparece en el puesto 150 de los mejores prospectos de baloncesto en América. Sin embargo, los expertos consideran que su verdadera prueba será demostrar su habilidad en una liga tan competitiva como la NCAA, donde la exigencia física y técnica es máxima.

Y es que Rioux proviene de una familia de gigantes. Su padre, Jean François, es un exjugador de voleibol de 2,07 metros, mientras que su madre, Anne François, exnadadora, mide 1,85 metros. Incluso su hermano supera los 2,10 metros, lo que convierte a esta familia en un verdadero caso de genética extraordinaria. La altura de Olivier obligó a realizar modificaciones en su hogar para adaptarse a su tamaño, desde el mobiliario hasta los marcos de las puertas.

Actualmente, Rioux no solo se destaca por su altura, sino también por sus habilidades en la cancha. Aunque su juego se centra en su dominio físico, como controlar la zona y finalizar cerca del aro, está trabajando para desarrollar aspectos que lo hagan más versátil, como el lanzamiento exterior y la movilidad, algo crucial dada su altura y envergadura.

Con solo 18 años, Olivier Rioux está en el inicio de un camino que podría llevarlo a la NBA y a inscribirse en los libros de historia del baloncesto. Aunque aún debe demostrar su valía en un entorno competitivo como la NCAA, su altura y dedicación lo convierten en una figura a seguir.

