El emotivo mensaje de despedida de Thompkins tras su salida del Real Madrid

Trey Thompkins abandonó hace unos días el Real Madrid después de siete años en los que se convirtió en un jugador importante para los sistemas de Pablo Laso. La vida extradeportiva del norteamericano fue en más de una ocasión un problema y precisamente un episodio fuera de la cancha fue el que le apartó y acabó poniendo punto y final a su etapa como madridista. Pese a ello y ya en condición de nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo, Thompkins reapareció para despedirse del Madrid.

«Mientras me embarco en este nuevo viaje… Doy las gracias, desde el fondo de mi corazón, por los últimos 7 años a la ciudad de Madrid. He construido relaciones que durarán para siempre. Eso es lo que más significa para mí. A TODOS los que han mostrado amor, quédense conmigo… hay más en la historia…», escribió el ala-pívot norteamericano, en un mensaje de despedida hacia el Real Madrid, sus aficionados y la capital de España.

As I embark on this new journey.. I say thank you, from the bottom of my heart, for the past 7 years to the city of Madrid. I've built relationships that will last forever. That's what means the most to me. To EVERYONE who's shown love, stay w me.. there's more to the story.. 💯

— Trey Thompkins (@TreyThompkins) July 17, 2022