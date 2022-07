Los descartes del Madrid encuentran equipo: Heurtel y Thompkins apuntan al Zenit

Trey Thompkins y Thomas Heurtel acabaron de forma turbulenta su etapa en el Real Madrid, pero seguirán juntos en su nuevo destino. A falta de los últimos flecos para cerrar sus respectivos contratos, ambos jugadores apuntan a firmar por el Zenit de San Petersburgo de Xavi Pascual, vigente campeón de la VTB League pero que no podrá disputar la Euroliga debido a la guerra con Ucrania.

Thompkins contaba con el interés de varios equipos, gracias a un perfil muy solicitado como el del ‘4’ tirador y su experiencia al máximo nivel en el Real Madrid, pero finalmente se decide por la que era una de sus prioridades, regresar a Rusia, donde contará con un contrato beneficioso en lo económico y competición en un país y un torneo que conoce, toda vez que se salió en el Nizhny Novgorod, justo antes de llegar a la capital de España.

Heurtel, por su parte, había sido relacionado con Francia pero los rublos pueden marcar la diferencia, en un sistema como el de Xavi Pascual que busca bases protagonistas con el balón, más allá de su rendimiento defensivo. Thomas tiene negociaciones avanzadas con el Zenit y en los próximos días podría cerrarse la operación.

Dos descartes del Madrid

El Real Madrid no contaba con Thompkins ni con Heurtel, apartados de la dinámica del primer equipo después de su salida nocturna a Atenas a finales de marzo, y que no pudieron disputar sus últimos minutos de blanco a su regreso a la dinámica del equipo en el tramo final de temporada, por sendas lesiones de tobillo. Trey, después de siete años como madridista, finalizaba contrato y el Madrid no quiso renovarle, entendiendo que había acabado un ciclo de buen rendimiento sobre la cancha pero dudoso fuera de ella. En el caso de Heurtel, los blancos tenían una opción para alargar el contrato una temporada más, pero la indisciplina y un rendimiento irregular la descartaron.