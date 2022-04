Laso indulta a Thompkins y Heurtel

Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación al término del partido de Liga Endesa, que midió al Real Madrid con Río Breogán y en el que los blancos cosecharon una cómoda victoria, clave para mantener la segunda plaza de la fase regular. Más allá del triunfo, por el que el técnico se mostró satisfecho, el vitoriano fue preguntado por Thomas Heurtel y Trey Thompkins, a los que se les vio por primera vez en el banquillo junto a sus compañeros después de ser apartados.

Laso aseguró que ni uno ni otro están fuera del equipo, aunque su status actual es el de entrenarse al margen del grupo y sentarse como miembros del equipo pero no de la convocatoria. Heurtel y Thompkins son indultados y se deja la puerta abierta a que vuelvan a jugar un partido con la camiseta del Real Madrid, aunque sus salidas se dan por seguras una vez finalizada la temporada.

«Thomas Heurtel y Trey Thompkins nunca han estado fuera del equipo. Están haciendo trabajo específico y no significa nada que hayan venido al partido. Están trabajando fuera del equipo y en ese sentido no tengo mucho más que decir. Veremos cuando los vayamos reincorporando si volverán a jugar o no, pero que duda cabe que no han estado fuera del equipo. Han estado entrenando con un trabajo específico y me alegro de que hoy hayan venido al partido y que hayan apoyado a sus compañeros», señalaba Laso.

«Entrenar siempre han entrenado con el equipo. Para mí están en el equipo, no tiene mayor historia. Entiendo que me preguntéis mucho por esto pero nunca han estado al margen. Han hecho un trabajo específico como hacen otros jugadores, hoy por ejemplo Taylor ha hecho un trabajo específico ya que no podía jugar y espero recuperarle. Esa sensación de que todos tienen que ir haciendo el trabajo que en el caso de Thomas y Trey probablemente sea más claro porque no les habéis visto en los últimos partidos. Espero que se unan y se junten al equipo y nos hagan más fuertes, es lo único que me interesa. Lesionados no están», completaba el técnico.

Laso también habló de la victoria ante Broegán, que sirve para regresar a la senda del triunfo en un momento complicado. «Le decimos adiós a una mala racha. Cuando pierdes partidos estás deseando ganar. Lo mejor es que el marcador luce el trabajo del equipo. A los jugadores les sirve para creer en lo que hacen».

Por último, se refirió a la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, ante Maccabi Tel-Aviv, que comienza el miércoles en el Palacio de los Deportes. «Si mis jugadores no están motivados para jugar un Playoff que da acceso a la Final Four de la Euroliga, entonces sí que me decepcionaría. Cuesta mucho llegar a jugar esto y se le puede preguntar a los que no lo han conseguido», finalizaba Laso.