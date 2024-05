Chus Mateo: «Me voy acostumbrando a ver cómo estos jugadores hacen cosas increíbles»

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, compareció en la rueda de prensa posterior a la semifinal ante Olympiacos de la que su equipo salió ganador y se metió en su tercera final de Euroliga consecutiva. La disputarán contra Panathinaikos este domingo a las 20:00 horas en el Uber Arena de Berlín, donde se decidirá la Final Four. Después del gran trabajo de los blancos, el técnico madrileño

«Hemos entendido perfectamente lo que teníamos que hacer para batir a Olympiacos. Son un gran equipo con un gran corazón. Sabíamos que iba a ser muy complicado vencerles por su gran defensa. Hemos podido correr tras el rebote, la primera mitad fue muy buena, controlamos el rebote todo el tiempo, el ritmo y la defensa. Incluso hemos podido anotar nueve de 13 desde el exterior. Eso nos hizo sacar ventaja, pero cuando fuimos al vestuario sabíamos que no era suficiente», comenzó el entrenador del Real Madrid.

«Ellos volvieron, siempre lo hacen, hemos sostenido sus mejores momentos luchando juntos y recuperando el ritmo del partido al final. Ha sido muy bueno ver cómo mis jugadores entendían la manera de vencer a un gran equipo como Olympiacos. Es impresionante ver cómo juegan y cuando defienden así me hacen sentir muy orgulloso. Enhorabuena a mis jugadores, se lo merecen», valoró Chus Mateo.

«Su entrenador es uno de los mejores de Europa desde hace mucho tiempo (Georgios Barzcokas). Han tenido que construir un equipo desde la defensa. No es fácil para ellos anotar, ni tener muchas oportunidades. Siempre van a estar en la Final Four porque lo merecen», dijo alabando al equipo rival y a su técnico.

El presentimiento de Chus Mateo

«No hemos llegado a 100, hemos metido 87. Ellos defienden muy bien. Me sorprenden cada día (los jugadores), pero también te voy a ser sincero, cada día menos. Los de ataque se ponen el mono de trabajo y van a defender más. No me sorprenden del todo porque me voy acostumbrando a ver cómo hacen cosas increíbles. La primera parte es brillante a nivel defensivo y de rebote y eso nos ha permitido correr y encontrar nuestro ritmo más cómodo, más rápido y a más posesiones. Los jugadores que tengo son magníficos, un grupo de chicos que hacen brillar a sus compañeros más que a ellos mismos», añadió en la sala de prensa del pabellón alemán.

«Si vamos a pequeños partidos hay momentos donde pierdes el partido. Por supuesto ha habido momentos en los que han sido mejores. Si tú estás fuerte y aguantas la ventaja… Hemos sabido contener a Olympiacos. En la final veremos a un Real Madrid que lucha al máximo. Un partido de baloncesto son 40 minutos. Ojalá en la final vea cuatro cuartos de la primera parte. No voy a verlos», aseguró Chus Mateo.

«Es una maravilla ver al Chacho todavía con su cuerpecillo, cómo va sacando pases. Nunca ha sido un jugador con un físico extraordinario. Nos da clases en cada partido y es una gozada para mí y todos los compañeros. Estoy encantando con él, le hemos cuidado bien y se siente muy cómodo en este ambiente de Final Four», comentó sobre la gran actuación del Chacho Rodríguez.