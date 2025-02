Chus Mateo quiere la Copa: «Queremos volver a ganar el título»

Chus Mateo compareció en rueda de prensa en la previa del Real Madrid-Manresa. Antes del debut del equipo blanco en la Copa del Rey de baloncesto 2025, el técnico madridista atendió a los medios de comunicación en Valdebebas, donde la plantilla realizó este jueves el último entrenamiento antes de partir hacia Las Palmas, donde tratará de revalidar la corona que se puso en la cabeza el año pasado en Málaga.

Uno de los grandes enigmas era si Dzanan Musa o Gaby Deck iban a poder llegar a la Copa y Chus Mateo aclaró que no cuenta con el argentino, pero sí con el bosnio y también con Serge Ibaka, que no fue convocado para el choque anterior a la Copa en Lérida. «Afrontamos los cuartos de final ante un equipo que está jugando muy bien, con mucha valentía», comenzó el entrenador del Real Madrid.

«Sabemos lo difícil que va a ser este primer partido y debemos pensar que es una final desde el primer minuto. No cuento con Deck, pero sí con Musa e Ibaka», confirmó Chus Mateo acerca de los lesionados. «La Copa es una competición en la que no hay favoritos porque cualquiera puede hacer un gran partido y pasar de ronda. Pensamos en un solo rival y sabemos sus virtudes. Nos enfrentamos a una de las mejores defensas de la Liga, que no da muchas licencias y juega con descaro», añadió.

Sobre el objetivo del Real Madrid en esta Copa, Chus Mateo fue claro: «Va a ser un partido durísimo hasta el último minuto. La Copa es una competición tan atractiva para el aficionado porque cualquiera puede ganar a cualquiera. Nuestra intención es volver a ganarla, como el año pasado».

Chus Mateo mira por la salud de los suyos

«Con el único jugador con el que no cuento es con Deck. Musa ha llegado justo, pero va a estar. Ibaka está bien. El único es Deck, que, como vaticinamos cuando se lesionó, era muy probable que se perdiera la Copa. En ningún caso hemos querido forzar la situación por su salud y por nuestro futuro», explicó.