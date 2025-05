Chus Mateo: «Nos damos cuenta de lo difícil que es ganar una Euroliga cuando sucede esto»

Chus Mateo puso en valor a su equipo pese a la dura derrota de este jueves contra Olympiacos, al que el Real Madrid podría haber evitado de no producirse unos tropiezos en el último segundo contra Asvel en Lyon y Maccabi Tel Aviv que «todavía» recuerda. El técnico madridista no quiso entrar a opinar sobre el arbitraje, algo que sin duda perjudicó a los suyos en el Movistar Arena y también en El Pireo.

«Primero, dar la enhorabuena a nuestro rival por llegar a la Final Four, la echaremos de menos, sin duda. Tuvimos un muy mal inicio del tercer cuarto que marcó el devenir del segundo tiempo. Estábamos en el partido, no teníamos la sensación de estar fuera. Una desconexión nos hizo perder la fe al inicio del cuarto cuarto. Ellos son un equipazo, cuando meten tirazos como los que ha metido hoy Vezenkov, Fournier, Papanikolau…», comenzó.

«Nosotros nos hemos dejado la vida y hemos vuelto al partido y hemos tenido la última. Sabéis lo que significa en baloncesto. Especialmente contra Olympiacos tenemos una experiencia muy clara. Además un jugador que quiero reconocer, la importancia que está teniendo este año para mí Abalde, con tiro abierto para ganar», añadió, valorando al gallego.

«No puedo dar a nadie la enhorabuena por el hecho de no entrar en una Final Four, habríamos competido hasta el último momento por ser campeones. Me siento muy orgulloso del esfuerzo que una vez más hemos mostrado como equipo para volver a un partido que era difícil y tener el último tiro para ganar. Una vez más darles a ellos el valor que tiene el volver a un partido que parecía inalcanzable contra el mejor equipo de la fase regular en Europa este año», valoró.

Chus Mateo y el duro calendario

«Desde el 13 de abril llevamos 8 partidos jugados, son superhéroes. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para compatibilizar estas dos ligas. Nos damos cuenta de lo difícil que es ganar una Euroliga cuando sucede esto. El Madrid tiene 11. Ahora que este año no la vamos a ganar me gustaría dar valor a eso que tiene este club que es estar todos los años tratando de hacerlo», agregó.

Sobre las ausencias de Serge Ibaka y Gaby Deck comentó: «La inercia de la competición nos hace apretar los dientes. Gaby viene renqueando desde que se lesionó con el Barcelona de una cadera, con muchísimo dolor, ayer no podía más. Pensó que era mejor tomar las precauciones adecuadas y tratarlo como debemos y no lastrar al equipo. Ahora esperar que se recupere del todo. Después del tercer partido, Serge se levantó con la rodilla muy hinchada y hemos tenido que pararle. Tienen que ver qué hay. Son gajes del oficio».

«Los equipos tardan en encontrar un poco el funcionamiento cuando hay tantos cambios. Me acuerdo mucho de los partidos que perdimos en el último segundo porque habríamos evitado jugar contra a Olympiacos. Lo tendré que ver (la falta con expulsión a Walter Tavares). Yo no debo entrar a valorar estas cosas. Ni hoy, ni en la serie. Nosotros somos deportistas y pensamos que todos los que están dentro de la cancha, también los árbitros, también lo son», comentó sobre el arbitraje en el Movistar Arena.