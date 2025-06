Chus Mateo atendió a los medios de comunicación tras el segundo partido de la final de la Liga Endesa entre Real Madrid y Valencia Basket. El técnico madridista analizó el encuentro de los suyos ante un peleón equipo taronja que plantó batalla y puso las cosas muy difíciles a los blancos. El técnico no quiere distracciones e hizo un llamamiento a su equipo para que se olviden del resultado, de que van 2-0 arriba en la final, y salir en la Fonteta como si fueran 0-0.

En primera instancia, Chus Mateo hizo una valoración del partido: «Es la final de una competición. Valencia es un digno finalista que está peleando como nadie por poner las cosas difíciles. Hoy han hecho un partido extraordinario y con mucho acierto. Han jugado muy bien, como suelen hacerlo esta temporada, jugando un baloncesto muy bueno y físico. Hoy no hemos sido capaces, como el primer día, de pararles su contraataque. Han tenido momentos con acierto de Costello, que les abre el campo y nos da problemas. Eso es algo que sabemos, que saben ellos y es un punto fuerte para ellos. Nosotros tenemos otros y hemos intentado explotarlos. Hemos sido capaces de aguantar sin perdidas, sabiendo que ellos castigan mucho este apartado. A nivel de tiros en la pintura han estado mejor. Hemos sido capaces de volver a un partido complicado, reboteando, defendiendo y anotando canastas de mérito. Muy contento de ganar delante de nuestra afición que nunca nos deja, siempre nos espolea en los momentos malos. Ojalá que podamos repetirlo si hay un hipotético quinto. Esto todavía no se ha acabado y lo sabemos. Tenemos que seguir peleando. Ahora a olvidarnos de cómo vamos y solo pensar en el tercer partido de la serie».

Sobre la capacidad de reacción, dijo: «Nos hemos dado cuenta de por dónde llegaban nuestros errores. El partido ha estado muy cerca de caer del otro lado. Esto es la final de uno de las mejores ligas de Europa. Sabíamos que iba a ser difícil. Pero los partidos se resuelven cuando se resuelven. Hemos apretado los dientes en los momentos complicados, otra vez cerca del final, que dice de nuestra preparación física y nuestra mentalidad»

Llull anotó dos puntos en todo el partido, pero fue la canasta que forzó la prórroga y Chus Mateo dejó claro lo que siente hacia una leyenda como el de Mahón: «Sergio Llull es un ganador nato. Su historia en el baloncesto nacional y en el Real Madrid le avalan. Hoy no era su día. Hemos intentado que entrara en el juego, pero no ha podido. Está jugando con treinta y tantos años… Esto es un regalo, poder vivir al lado de Llull este tipo de cosas. Nos dio una Euroliga con un tiro increíble, pero parece el pan nuestro de cada día. Cuando el equipo necesitaba una voz, él siempre está dispuesto a darla. Tengo un grupo que quiere, me siento seguro con ellos. Encantado de tener a Lllull».

En cuanto al partido de Usman Garuba, el técnico del Real Madrid se deshizo en elogios hacia él: «Me alegro mucho por él. Es un chico excelente. Es como le veis. Se deja el pellejo, le puede salir bien o mal, pero lo da todo. En la semi contra Unicaja nos dio mucho, contra Baskonia… Llegó lesionado, estuvo tres meses fuera, no sabíamos cómo iba a estar y me alegro que ha llegado en este estado de forma a este final de temporada»

Por último, Chus Mateo se rindió a Andrés Feliz y del Facu Campazzo, pero pide al equipo que no se confíe y salgan en la Fonteta como si fuera el primer partido de la serie: «Me alegro mucho por él, le quiere mucho el vestuario, trabaja mucho… Pero hoy el Facu ha estado excepcional. Ha dado 11 asistencias. Tengo tre sbases extraordinarios. El mejor roster de bases que se puede tener en la Liga Endesa, con Llull. No los cambiaría por nada. No voy a distraerme con el 2-0. El próximo día tenemos que ir allí como si fuera 0-0, olvidarnos de lo que ha pasado aquí estos dos partidos».