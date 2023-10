Chus Mateo: «No sabía que Ismaila Diagne tenía 16 años»

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, compareció en rueda de prensa al término de la victoria de los suyos ante el Barcelona por 86-79 en el Clásico. Los suyos siguen invictos en el inicio de esta temporada y mostraron su cara más seria contra el máximo rival. Es por ello que el madrileño hizo una valoración positiva y felicitó «a todos los jugadores del equipo por su esfuerzo».

«Aunque no hemos hecho un partido excelente, hemos jugado con mucho corazón. Nos falta algo más de disciplina en ocasiones. Estos partidos se ganan con el corazón y hoy lo hemos hecho. En el rebote defensivo estaba nuestra carencia y la hemos suplido muy bien entre todos. Por ahí pasaba la clave del partido. Hay que estar contentos, pero sólo es una victoria. Es un rival que tendremos al final si las ligas siguen siendo así», comenzó Chus Mateo.

«Los buenos pisan fuerte. Es fácil poner a los jugadores buenos, han empezado a jugar bien y tienen que dar continuidad a eso. Si juegan bien juegan y si no juegan tan bien no juegan. Eso es lo que nos va a hacer que podamos alargar las rotaciones, que los jóvenes den el nivel. Ndiaye ahora es un jugador de rotación absoluto. El hecho de que Tavares no esté con nosotros ha hecho que Diagne aproveche su oportunidad», prosiguió el madrileño.

«No sabía que tenía 16 años. Una anécdota más. Lo que nosotros queremos hacer con ellos es dar sentido y continuidad a la cantera. Intentaremos que esto tenga continuidad, hay mucho trabajo detrás. De lo que se trata es de que seamos listos y lleguemos con los mejores jugadores posibles cuando haya que pelear por títulos, ahí es cuando habrá que elegir. Si me hubiera salido mal Chus Mateo estaría loco por sacarlo, añadió sobre la gran sorpresa, Ismaila Diagne.

«Hay que pasar una travesía por el desierto para que las cosas funcionen. Ha habido muchos cambios en el Barcelona, pero eso nos ha pasado a todos. El año pasado fue duro y esto se trata de ser tenaz, aguantar, no voy a dar consejos a nadie, pero creo que es así. Su equipo es nuevo y el nuestro tiene muchas cosas por mejorar», señaló sobre la plantilla del Barcelona.

«No lo sé. Mañana volverán a hacerle pruebas. Tenemos que tener mucho cuidado y no queremos tener riesgos con Tavares. Esto es muy largo y tenemos que tener paciencia. Si por el camino nos dejamos una victoria tenemos que pensar que ganar o perder no depende sólo de él. Gaby Deck y Carlos Alocén tampoco están. Ojalá que se recupere pronto, no sólo por nosotros, sino por lo personal. Está empezando a estar bien, comentó sobre el estado de salud de Walter Tavares.

«Yo estoy muy contento con todos ellos. Yo tengo un plantillón, unos jugadores buenísimos. Ellos tienen el mérito absoluto. Poirier ha jugado al 100%. Si un día te relajas te pasan por encima, el acierto o el desacierto un día lo puede tener cualquiera y los errores en el tiro se pueden tener, pero el esfuerzo no es negociable y hoy lo han puesto todos», concluyó Chus Mateo.