Chus Mateo: «La Euroliga no se gana con suerte aunque sea por un punto»

Chus Mateo compareció al término del primer choque de los cuartos de final de la Liga Endesa. Tras la abultada victoria ante Dreamland Gran Canaria, el madrileño se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo pero matizó que este sólo es el primer paso en una larga lucha por el título. El madrileño catalogó como una final el siguiente partido de la serie en Las Palmas el próximo miércoles.

Valoración

«Hemos jugado un buen partido, con intensidad, con energía. Era muy importante hoy. Hemos entendido muy bien cómo no concederles licencias a sus tiradores y no les hemos permitido entrar en partido en ningún caso. Los jugadores están muy ilusionados con acabar bien el trabajo. Esto no significa que no vayamos a pasar apuros en Gran Canaria. Aunque siempre hemos solventado bien los partidos contra ellos tenemos que saber que esto es un play-off y que esto tan sólo es el primer paso».

Mejor momento de la temporada

«Hemos ganado la Euroliga y eso denota un buen nivel. No se gana con suerte aunque se gane por un punto. Las 11 victorias seguidas ya están, ahora sólo miramos el siguiente el partido que va a ser difícil. Tenemos que trabajar mucho para que salgan las cosas como hoy».

Jugadores con menos minutos

«Hemos repartido los minutos y hemos podido no abusar en ningún puesto. Estoy contento con la aportación de todos. Claro que tenemos que cuidar a la gente, es un calendario muy apretado. No hay posible relajación, todos los partidos son finales. No hay que descuidarse y las rotaciones hacen que todos salgan al mismo nivel. Cualquiera puede entrar y tiene que estar preparado. Queda un mes de una exigencia terrible».

Llull

«En este caso te agradezco que me preguntes por Llull. Acaba de cumplir 1000 partidos, 16 temporadas en este club… Siempre echa una mano, a los jóvenes les explica lo que es el Madrid. Él sabe lo que necesita cada uno. Me alegro mucho de que haya cumplido esta cifra y lo más importante es que nos siga dando días tan bonitos como el de hoy. Se merece todo».

Ndiaye y Poirier

«Ndiaye es muy joven todavía y va a tener momentos buenos y malos, como hoy. Lo más importante es que sepa cuándo puede dar un plus, no hace falta que meta triples. A mí me importa que esté centrado, tiene mucho futuro por delante y tiene que seguir trabajando con la misma honestidad. A todo el mundo le apetece que le salgan bien las cosas pero no puede bajar la guardia. Poirier está trabajando para volver pero no queremos precipitar los plazos. Cuantas más rondas pasemos más posibilidad de que vuelva».

‘Chacho’ Rodríguez

«Entiende el juego como nadie. A veces es un soplo de aire fresco el que viene con él. Está en un buen momento y ha llegado muy bien a final de temporada. Sabe perfectamente lo que hay y sabe lo que nos da».

Motivación

«Dentro del vestuario hay un hambre tremenda. Cuando finaliza cualquier competición ya están hablando de la siguiente. Buscamos siempre ganar, pero sólo gana uno, lo que no significa que el trabajo que hacemos sea menos. Los demás equipos se merecían la Euroliga igual que nosotros. Me consta que los ocho equipos del play-off han hecho un trabajo enorme para llegar ahí. Ojalá seamos capaces de ganar. Son jugadores a los que muchas veces no tengo que motivar demasiado. La labor de los veteranos me ayuda mucho. La ambición, el hambre, las ganas de ganar… Es fácil de transmitir».