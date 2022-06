Campazzo no descarta regresar al Madrid: «Siempre ha sido mi segunda casa»

El plan de Facundo Campazzo es seguir en la NBA, pero el jugador argentino no descarta regresar a Europa y, en concreto, al Real Madrid. Las últimas declaraciones del Facu abren una puerta a su regreso a la capital de España si no encuentra un sitio en el campeonato norteamericano, donde es agente libre y podría no tener demasiados pretendientes.

“Nunca me ha movido el dinero, solo pienso en mi felicidad, en cumplir mis sueños. Por eso dejé el Real Madrid y me fui a Estados Unidos, porque ese era mi sueño. Ahora, tengo que analizar muchas cosas: la situación de mi familia, cosas que estoy perdiendo… Intento analizarlo de la forma más profunda. Con la opción de seguir en la NBA es lo mismo. Mi familia se adaptó muy bien a Estados Unidos. Han sido dos años muy buenos en ese sentido, así que por esa parte estoy súper tranquilo”, declaró el argentino, quien a continuación analizaría sus posibilidades de futuro en la NBA.

“No sé qué habrá, pero sí sé qué no va a pasar. No va a venir un equipo diciéndome que soy su próximo base titular o que me aseguran el mando de la segunda unidad. Seguramente vuelva a ser una situación en la que tendría que ganarme mis minutos, mi lugar en la rotación. Pero eso es algo que me gusta. Me mantiene alerta, me evita dormirme en los laureles. Con todo eso presente, tomaré la que crea que es la mejor decisión”, completó, en declaraciones para el medio argentino TN.

Entre las alternativas destaca la del Real Madrid, primera opción del jugador en caso de regresar a Europa y aparcar su sueño NBA. “Me ayuda mucho. Si estuviera en mi casa sin hacer nada estaría mucho más nervioso. Pero estoy tranquilo, por extraño que parezca no estoy tenso. Todo lo que estaba en mi mano, ya está hecho. Si tengo que volver a Europa no sería doloroso en absoluto. No he cerrado ninguna puerta. Sería naif por mi parte obsesionarme con seguir en la NBA. Quizá no haya ninguna oferta. El Real Madrid siempre ha sido mi segunda casa, pero tengo que esperar. La verdad es que ahora no puedo hacer otra cosa”.