Campazzo desvela toda la verdad sobre su fichaje por el Estrella Roja

Facundo Campazzo no pudo ir al Real Madrid y acabó fichando por el Estrella Roja de Belgrado. Ahora, ya asentado en la capital serbia, el jugador argentino ha desvelado toda la verdad sobre su no fichaje por el conjunto blanco tras su abrupta salida de los Dallas Mavericks de Luka Doncic el pasado mes de noviembre. A sus 31 años, regresa a Europa después de no haber podido cuajar en tierras norteamericanas.

El base argentino habló sobre el Real Madrid, al que no pudo regresar pese a que se produjeron varias conversaciones entre sus agentes y los directivos blancos: «No pude hablar mucho directamente con ellos. Fue más entre el mánager general y mis representantes. Me ayudaron mucho para volver, pero no pudimos alcanzar un acuerdo», destaca el ex de Dallas Mavericks.

No obstante, Campazzo, cuando firmó su nuevo contrato con el Estrella Roja, se aseguró una cláusula liberatoria de salida de tan solo 50.000 euros. Una cantidad prácticamente irrisoria para un jugador de su nivel y lo que le permitiría al Real Madrid poder volver a intentar su fichaje. Y es que cabe recordar que el jugador argentino, cobrará 1,8 millones de euros por lo que resta de temporada y 2,5 millones la próxima. Unas cifras a las que el Real Madrid no quiso asumir.

«No importa. Estoy contento por su ayuda. He firmado aquí y espero dar lo mejor», dijo Campazzo. «Espero estar aquí mucho tiempo», añade el creador de juego a los periodistas locales de Serbia. El propio ‘Facu’ también reconoció que su compatriota, Luca Vildoza, ha tenido una importancia capital para fichar por el estrella roja, así como los consejos que ha recibido por parte de Luka Jokic, con el que compartió vestuario en los Denver Nuggets: «Jokic me habló más sobre Belgrado, el mejor lugar para vivir y me ayudó mucho con eso. Luka me mandó un mensaje y me felicitó. Estaba contento y quería que estuviera aquí».