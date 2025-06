Campazzo celebra a medias su MVP: «A mí me gusta jugar para ganar y si viene es merecido»

Facundo Campazzo fue elegido como el MVP de los Play-Offs de la liga ACB. El base del Real Madrid recibió el galardón de manos del legendario Pau Gasol tras llevar al equipo blanco a su título número 38 de la competición española. El jugador argentino promedió 13 puntos, 7 asistencias y 14,7 de valoración en la final ante Valencia Basket, meritos más que suficientes para recibirlo tras el que logró en 2019.

Campazzo analizó el encuentro que ganó el Real Madrid por 70-81. «En el primer tiempo terminamos con triple y perdiendo por 1. Sabíamos que íbamos por buen camino. Se acercaron un poco, pero jugamos inteligente al final y tomamos decisiones adecuadas», comenzó Campazzo. «Fue una temporada difícil. Estamos malacostumbrados a ganar muchos títulos en una misma dimensión, no hay que perder la dimensión de lo que es ganar uno a final de temporada», añadió.

El jugador incidió en que la temporada fue complicado y muy larga tras casi llegar a 100 encuentro disputados. «Pasamos buenos y malos momentos, pero siempre fuimos juntos. Así todo nos tocó jugar el play off con los mejores de la Liga ACB. Poder terminar una temporada de diez meses ganando un título contra el Valencia no es nada fácil. Fue de los más difíciles. Sabíamos y confiábamos que estando juntos iba a salir bien. Valoremos levantar un título el 26 de junio», aseguró.

Finalmente, Campazzo no quiso celebrar excesivamente un premio que es en parte compartido con sus compañeros. «No me gusta mucho los premios individuales. A mí me gusta jugar por ganar títulos, si después viene será merecido. Que sea un accidente y no que lo busque yo. Hacerlo lo mejor dentro de la cancha. En estas finales podría haber sido el MVP cualquiera. Sacamos provecho de la peligrosidad en ataque. Estoy muy agradecido, pero valoro más levantar el título de Liga. El baloncesto es un deporte en equipo. Tenemos cara de cansados, pero felices», zanjó el argentino.

En este tercer y último encuentro de la eliminatoria por el título, Campazzo encendió la mecha de un parcial de 0-15 con el que salió el Real Madrid en el tercer cuarto; anotó seis puntos y asistió en otros cinco en ese tramo. Concluyó con nueve puntos, ocho asistencias y 12 créditos de valoración para guiar hacia el título junto al alero croata Mario Hezonja.