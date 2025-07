Mbappé cumple su primer año como madridista

Kylian Mbappé cumple en este 16 de julio de 2025 un año exacto desde que fue presentado a lo grande como nuevo jugador del Real Madrid. El delantero francés cumple un año de blanco pocos días después de cerrar esa primera temporada y con la mente puesta en mejorar sus registros de cara al segundo año.

El primer año de Mbappé ha tenido luces y sombras. Ha tenido momentos buenos y otros momentos menos buenos. Ha sufrido lesiones que le mermaron en momentos importantes de la temporada, incluido el pasado Mundial de Clubes. Pero también ha marcado una cifra importante de goles en su primera temporada como blanco. Tiene margen de mejora y en el Real Madrid tienen claro que el galo es la bandera de este equipo.

Peleó mucho el Real Madrid por firmar a Mbappé. Fueron muchos años de desengaños hasta esperar que quedase libre para que pudiera firmar por la entidad blanca. El 16 de julio de 2024 se hacía realidad el gran deseo de Florentino Pérez y el sueño de Mbappé con una presentación histórica.

El madridismo llenó a rebosar el Santiago Bernabéu para una presentación de Mbappé que tuvo bastantes similitudes con la de Cristiano Ronaldo en su día. El delantero francés estaba asombrado y la gente no paró de corear su nombre. Era el fichaje deseado por todos, se cumplió a lo grande y hoy cumple un año.

Un año da para mucho. Y que se lo digan a Mbappé. Parece que la presentación del galo fue hace mucho más tiempo. Pero no. Un año en el que el delantero francés ha dejado momentos buenos y momentos menos buenos. Empezó ganando y marcando en la final de la Supercopa de Europa. Fue su primer título con la camiseta blanca. Después solamente ha logrado ganar la Intercontinental. La Supercopa de España, Liga, la Copa, la Champions y el Mundial se quedaron por el camino.

En cuanto a títulos, es evidente que no ha sido la temporada deseada por Mbappé ni mucho menos. Pero en cifras su año ha sido bueno. El delantero del Real Madrid ha jugado 59 partidos y ha anotado 44 goles entre todas las competiciones. 31 de ellos fueron en Liga, lo que le permitió ganar el pichichi el campeonato español.

Uno de sus mejores partidos en este primer año como madridista fue la vuelta del playoff de la Champions contra el Manchester City. Marcó su primer hat-trick con los blancos en Champions League en un partido antológico. Su sombra fue el encuentro que hizo ante el Arsenal en la vuelta de cuartos de final, donde terminó siendo abucheado por una parte del Bernabéu. Lo dicho, el primer año de Mbappé como madridista dejó momentos buenos y malos.

En Liga hizo dos hat-tricks ante Valladolid en Pucela y ante el Barcelona en el Olímpico de Montjuic, aunque no sirvió para perder ante el eterno rival. Y es que Mbappé ha perdido todos los partidos que ha jugado contra el equipo culé en su primer año como jugador del Real Madrid. También recibió una expulsión ante el Alavés.

Así fueron las primeras palabras de Mbappé como madridista

«Es un honor y un privilegio. Esperaba un gran día, pero fue mucho mejor de lo que esperaba. La maqueta es un guiño a mi familia, que me la regalaron cuando tenía ocho años. Ha sido una promesa, una broma», comentó.

Sobre sus palabras, cuando dijo que ha ganado, comentó que «es un privilegiado. Soy jugador del Madrid, es mi sueño de niño. Un sueño no se paga. Es una gran satisfacción para mí y mi familia. Todo lo que hice para llegar aquí fueron muchas etapas», añadió.

Sobre el momento en el que decidió jugar con el Real Madrid, fue claro: «Desde que era un niño. Sabía que estaba cerca y que iba a llegar. Ahora tengo la suerte de que ese día ha llegado. Soy muy feliz y ese día ha llegado».

Mbappé también habló de la idea que tiene: «Vengo con humildad y ambición. La prioridad es adaptarme bien con el equipo y con el colectivo. Juego en un gran equipo y quiero adaptarme lo más rápido posible». «Quiero disfrutar de mi día, de cada segundo que tengo, porque me va a marcar todo. Se lo voy a contar a mi niño, a toda mi familia», explicó.

También de la zona del ataque donde más le gusta jugar: «Puedo jugar en las tres posiciones de arriba. Lo más importante es estar bien físicamente para ayudar al equipo. Para mí no es un debate. Yo quiero estar en el campo, pero me da igual donde me pongan».