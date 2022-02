Alarma en el Real Madrid: la mitad de la plantilla está de baja o tocada

Que la Copa del Rey no llegaba en un buen momento para el Real Madrid era algo obvio y preocupante para el sector del aficionado merengue. Por un mero tema estadístico se podía comprobar que, de los últimos siete encuentros, se habían perdido cuatro, con sensaciones bastante negativas. Sin embargo, y ya con una victoria bajo el brazo, el torneo copero llegó para el Madrid con una plantilla mutilada, con hasta ocho jugadores, de los 16 que hay con potencial de ser inscritos –15 del primer equipo más Juan Núñez– de baja o arrastrando problemas físicos.

A la baja de larga duración de Carlos Alocén, conocida recientemente en un duro palo para el grupo, hay que sumar las de Gabriel Deck y Rudy Fernández, dos importantes pilares a ambos lados de la cancha, que apuntan a faltar ante Lenovo Tenerife como lo hicieron con Río Breogán. Jeff Taylor, otro de los bastiones defensivos, está recién recuperado de sus problemas físicos, pero sin ritmo de juego. «Con Rudy y Deck es diferente, debemos tener bastante paciencia porque son problemas musculares», analizaba Pablo Laso este viernes ante los medios de comunicación.

«Hanga arrastra unas molestias en los isquios, Abalde en la espalda… Hasta el sábado por la mañana no decidiremos quién va a jugar», completaba Laso, sincero como siempre, en una ronda de declaraciones en la que apareció junto al alero húngaro, Adam Hanga, que se apuntaba a las confesiones. «Estoy con el equipo, pero no al cien por cien, no he llegado en el mejor momento por problemas físicos… Es lo que hay e intento ayudar».

Junto a Rudy y Deck, el tercer descartado para cuartos de final fue un Anthony Randolph que, como parece lógico, no termina de coger el tono físico y el ritmo de juego previo a su rotura del tendón de aquiles. Le llevará un tiempo y en el club tienen paciencia con él, pero también es, de facto, un miembro de la enfermería del Real Madrid. Sergio Llull, que jugó 16 minutos ante Río Breogán, también estaba en la lista de dudas de Pablo Laso antes del torneo, para completar un total de ocho jugadores tocados o lesionados antes de una competición en la que el Madrid, como siempre en los últimos años, aspira a lo máximo.

El puzzle de Laso y los inscritos

El encuentro ante Lenovo Tenerife aportará nuevos datos sobre el estado de la plantilla del Real Madrid y su formación de cara a una hipotética final del domingo. En caso de recuperación de Rudy, ya fuera para semifinales o de cara al domingo, su entrada se produciría por Juan Núñez, en pos de cumplir con los cupos obligatorios de la competición.

En el caso de Deck, otro de los descartados en cuartos por lesión, tendría que ser por Thompkins, dejando tres interiores puros en el roster, o por Williams-Goss, con Heurtel –y Núñez– como único base. Randolph sí podría entrar por otro jugador, al contar con pasaporte comunitario, dentro de un puzzle que no facilita las cosas a Laso y convierte en épica cualquier predicción de victoria final del Real Madrid.