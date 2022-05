Abalde: «He soñado muchas veces con levantar la Undécima»

Albert Abalde será uno de los debutantes del Real Madrid en una Final Four este fin de semana en Belgrado. El comodín predilecto de Pablo Laso analiza en esta entrevista concedida a OKDIARIO las claves del Clásico de semifinales contra el Barça, pide jugar sin ningún tipo de miedo y reconoce que ha soñado muchas veces con levantar la undécima Copa de Europa del club blanco en el Stark Arena.

PREGUNTA: Tu primera Final Four. Cuando fichaste por el Real Madrid, seguramente lo hiciste para vivir momentos así.

RESPUESTA: Sí, por supuesto. Es un sueño, un objetivo tremendo, estar en una Final Four y luchar por ganar una Euroliga. Ya el año pasado fue una temporada muy larga, con mucho trabajo, y nos quedamos a las puertas en el quinto partido. Este año también ha sido una temporada muy larga, con diferentes momentos. Cuesta muchísimo llegar a una Final Four. Estoy muy contento.

P: Es verdad que esta temporada habéis pasado por muchos momentos, pero seguramente llegáis en el mejor de todos con nueve victorias seguidas.

R: Esta temporada hemos pasado por muchos momentos de forma y de sensaciones. Empezamos muy bien y después hubo un momento en el que perdimos esa solidez que teníamos como equipo y vino una mala dinámica de resultados. Entre todos, creo que hemos sido capaces de mantenernos unidos, de reestructurar lo que veníamos siendo como equipo y hemos hecho un gran ‘playoff’ contra el Maccabi. Ahora vienen cosas ilusionantes y estamos preparados.

P: Da la sensación de que vais un poco de tapados a esta Final Four. ¿Eso os puede venir bien?

R: La verdad que no pensamos en si vamos más de tapados o más de favoritos. En una Final Four es complicado decir quién es el favorito absoluto porque pueden pasar muchas cosas. Los cuatro equipos que estamos somos grandes equipos, las dos semifinales van a ser muy disputadas y solo pensamos en nuestro partido contra el Barça. Vamos con todo, a luchar y ojalá nos metamos en la final.

P: Viendo los puntos fuertes de cada equipo, vosotros tenéis un juego interior muy poderoso y el Barça está tirando de lujo esta temporada. ¿Son esas las claves principales del partido?

R: Hemos jugado muchas veces ya contra ellos, los dos equipos nos conocemos muy bien y ambos probablemente plantearemos cosas diferentes a los anteriores partidos para intentar sorprender en algún aspecto. No en muchas cosas porque tampoco se puede cambiar todo, pero seguro que los dos ajustamos cosas. Para nosotros es muy importante hacer nuestras cosas muy bien y ser nosotros mismos: sólidos, que cueste mucho meternos canastas, atacar defendiendo, imponer el poderío físico que tenemos, controlar el rebote y meter nuestro ritmo. Debemos jugar sin ningún tipo de miedo.

P: ¿Os ha cogido la medida el Barça por lo visto en los últimos partidos?

R: Está claro que a nivel de resultados nos han ganado bastantes veces. Los dos últimos partidos que hemos jugado contra ellos, la final de Copa y el partido de Liga, fueron muy igualados y se definieron en los últimos minutos. Cayeron de su lado por pequeños detalles. Esperamos otro partido durísimo y que esta vez esos detalles decanten la balanza de nuestro lado.

P: En ese último partido en el Palau protagonizaste una tangana con Mirotic. No quedó muy claro lo ocurrido y luego se os vio en el túnel de vestuarios hablando ¿Qué pasó exactamente?

R: Son partidos calientes y de mucha rivalidad, pero sinceramente creo que son cosas que se quedan en el campo. Sin más. No le doy mucha más importancia de lo que tuvo en ese partido. Supongo que Mirotic tampoco le habrá dado. Son cosas del juego y no tiene mucha más historia. Lo que pasa en el campo y se queda en el campo, ya está.

P: El Barça iba muy de favorito en esta Euroliga, pero en la serie contra el Bayern ha sufrido mucho. Históricamente es un equipo que ha llegado a muchas Final Four y ha ganado muy pocas. ¿Crees que pueden acusar esa presión histórica?

R: Yo no controlo lo que pase allí porque no he vivido lo que se vive en ese club. Yo sé lo que se vive en el nuestro y tenemos muy claro que hay que creer hasta el final, ser competitivos en cada partido e ir a muerte a por los duelos grandes. Solo existe un partido para nosotros.

P: A nivel personal, este año ha sorprendido mucho tu polivalencia y has jugado mucho de base. ¿Te lo esperabas? ¿Qué te pide Laso que le des al equipo?

R: Ya la temporada pasada jugué de base en algún momento por las circunstancias y este año me ha vuelto a tocar. Un objetivo grande que tengo como jugador es ser lo más polivalente posible, ser lo más completo y mejorar cada día en distintas facetas para sumar en lo que haga falta. Intento estar preparado para en cada momento. Este año me ha tocado jugar más de lo normal de base, un rol que no es natural para mí, y en la serie del Maccabi me tocó un papel más defensivo para frenar a Wilbekin. Otras veces tocará ser más protagonista en ataque. Para luchar por todos los títulos necesitas adaptarte y todos tenemos claro que debemos sumar en lo que toca. Yo ayudaré en la faceta que toque.

P: Si te ha tocado jugar más de base también es porque Heurtel ha salido del equipo. ¿Cómo vivisteis ese momento en el que él y Thompkins son apartados del equipo? ¿Cómo está el vestuario ahora?

R: Pablo como líder ya dio las explicaciones pertinentes. En aquel momento estábamos atravesando una mala dinámica de resultados y estábamos muy preocupados por ellos. Ahora solo estamos centrados en lo que viene y en acabar bien la temporada. Estamos focalizados como equipo.

P: Hace dos años no hubo Final Four y el año pasado se jugó a puerta cerrada. Por fin ha vuelto al público y eso motiva mucho más, ¿no?

R: Totalmente. Ya lo vivimos en la Copa del Rey, que fue una sensación de felicidad por el público, y eso que nos tocó perder. Con todo lo que hemos pasado como sociedad, que han sido unos años rarísimos, duros para muchísima gente, tener esa fiesta del baloncesto es increíble. El ‘playoff’ del año pasado contra el Efes estuvo completamente descafeinado, jugando partidos de tanta tensión competitiva pero sin lo importante, que es el ambiente. Este año hemos vivido un ‘playoff’ increíble contra el Maccabi, con nuestro gente en Madrid y luego de auténtica locura en Israel. La Final Four en Belgrado, con 20.000 espectadores, la locura que hay allí por el baloncesto, toda la ilusión que tienen las aficiones de volver… Va a ser una barbaridad, una gran fiesta del baloncesto europeo.

P: ¿Qué consejos os dan los veteranos como Rudy o Llull a los que vais a vivir vuestra primera Final Four?

R: Ellos son muy importantes para nosotros porque nos lideran con la experiencia y con el ejemplo. Es muy importante todas las veces que han estado ahí, todas las veces que lo han conseguido, y las que no también, para mostrar el camino de la mentalidad que hay que tener. Los que vamos por primera vez lo hacemos con los ojos bien abiertos y siguiendo su ejemplo. Ya llevamos semanas preparándonos y ellos como capitanes junto con Pablo, que también ha estado en muchísimas, liderando desde el ejemplo.

P: Tarde o temprano, los veteranos tendrán que dar un paso a un lado. ¿Te ves como uno de los futuros líderes del equipo? ¿Te sientes preparado para dar este paso cuando te lo pidan?

R: Yo estoy muy focalizado en el presente. Llull y Rudy están en un momento de forma increíble y creo que aún les queda cuerda para rato. Evidentemente son leyendas, ya tienen su edad, pero la experiencia y la calidad que nos aportan son importantísimos para nuestro equipo. Yo solo pienso en el presente, no me gusta nada pensar en el futuro. Soy más de pensar en el presente.

P: Y el presente inmediato es la Final Four ¿Te ves levantando la Undécima el sábado?

R: He soñado muchas veces con eso y ojalá se dé.