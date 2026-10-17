Dónde ver en vivo Jódar – Medvedev y dónde y por TV en directo gratis online la semifinal del Masters 1000 de Shanghái 2026

Rafa Jódar buscará meterse en la gran final del Masters 1000 de Shanghái 2026, pero para ello tendrá que superar al veterano Daniil Medvedev, que llega como favorito a este duelo. El de Leganés quiere conquistar su primer trofeo de esta categoría, pero no va a ser nada sencillo, ya que si avanza al encuentro decisivo tendrá que verse las caras con Zverev o con su compatriota Alejandro Davidovich. Consulta cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este choque.

Cuándo es el Rafa Jódar – Medvedev: horario del partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Rafa Jódar continúa con su gran estado de forma en el Masters 1000 de Shanghái 2026, donde ya está en las semifinales, fase en la que se va a tener que medir a Daniil Medvedev. El madrileño consiguió ganar en segunda ronda por 4-6, 6-2 y 6-3 al argentino Thiago Agustín Tirante, mientras que después se cargó a Jiri Lehecka (4-6, 7-6 y 6-4) antes de eliminar al holandés Botic van de Zandschulp en octavos de final por 6-7, 6-4 y 6-2. En cuartos se cargó a Casper Ruud por 4-6, 6-4 y 6-3, por lo que ha remontado en todos sus encuentros durante el torneo.

2026 está siendo un año que jamás olvidará Rafa Jódar porque está significando su consagración entre los más grandes. De hecho, en su palmarés ya figura un ATP 250 de Marruecos y la Laver Cup, competición a la que acudió representando a Europa. Ahora está en semifinales en Shanghái y es por ello que está a un paso para luchar por su primer Masters 1000.

La organización de esta competición que se disputa en China ha programado el Rafa Jódar – Daniil Medvedev que corresponde a las semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 para este sábado 17 de octubre. La ATP ha informado el orden de juego, por lo que este duelo ha sido fijado en el horario de las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El de Leganés y el ruso nunca se han enfrentado, por lo que estamos hablando de un duelo inédito.

Dónde ver el Rafa Jódar – Medvedev en el Masters 1000 de Shanghái 2026 en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos que se juegan en esta competición en suelo chino. El Rafa Jódar – Medvedev correspondiente a las semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 se va a poder ver en directo por televisión a través de esta plataforma que es de pago, por lo que este partidazo no se va a poder ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este operador podrán también ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en este partidazo descargándose la app en un teléfono móvil, una tablet y una smart TV. La aplicación Tennis TV, que es de pago, también ofrecerá los choques de esta competición de la ATP.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información acerca de las semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026, ya que Rafa Jódar se enfrenta a Daniil Medvedev y en el otro duelo hay otro español porque Alejandro Davidovich se mide a Zverev. Cuando acaben ambos encuentros publicaremos sus respectivas crónicas y también compartiremos las declaraciones importantes que nos lleguen desde la ciudad china.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Medvedev del Masters 1000 de Shanghái 2026

Para terminar, todos los seguidores del tenista de Leganés que tengan cosas que hacer y no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 deben saber que van a poder escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca y RNE conectarán con el Rafa Jódar – Medvedev para contar el minuto a minuto de este choque.