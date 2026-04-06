Los zapatos con tacón ‘kitten’ que odiaste en tu adolescencia ahora están arrasando en las bodas de primavera-verano

Están arrasando en las bodas de primavera-verano los zapatos con tacón kitten que odiaste en tu adolescencia. Este tipo de calzado es uno de los que ha popularizado la mismísima Reina Letizia, por lo que, quizás hasta el momento puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es hora de saber un poco más qué es lo que puede pasará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Este tipo de calzado no sólo es cómodo.

En tu adolescencia empezabas a llevar tocones por lo que, quizás podríamos empezar a tener en consideración algunos detalles en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Este tipo de tacón con nombre propio no puede fallar, sino todo lo contrario. Descubriremos un buen básico que, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede contar de una manera diferente. Estos zapatos son uno de los más buscados que puede estar en tu día a día con tus mejores galas.

Están arrasando en las bodas de primavera-verano

Las bodas de primavera-verano están en el orden del día. Eso quiere decir que tendremos que empezar a pensar en una serie de cambios que acabarán marcando la diferencia en nuestro armario, en especial, en estos días en los que realmente cada detalle será esencial.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Este tipo de calzado puede convertirse en la antesala de algo más, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días en los que cada detalle será esencial.

La primavera-verano es la época de las celebraciones. Debemos tener siempre a mano algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, será lo que nos marcará de cerca. Una combinación de elementos que serán claves.

Este tipo de calzado que puede convertirse en el plus de detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Volvemos al pasado y lo hacemos de tal forma que sin duda alguna, puede acabar generando alguna que otra sorpresa.

Odiaste en tu adolescencia estos zapatos con tacón kitten

El zapato de tacón kitten que odiaste en tu adolescencia están en Zara y cuestan poco más de 45 euros. Es un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle será el que marcará el armario que tenemos.

Este tipo de tacón se acabará convirtiendo en el mejor aliado de una comodidad máxima. Este tipo de calzado está hecho en piel, con lo cual, tendremos para casi cualquier ocasión una pieza que acabará siendo lo que nos aportará elegancia sin renunciar a la comodidad.

Los expertos de Charles & Keith nos explican el origen de este tipo de tacón: «Desde sus orígenes como calzado para la realeza hasta su breve pero brillante resurgimiento durante la década de 1990, el tacón bajo es un icono indiscutible de la moda que siempre será relevante por su facilidad para llevarse, su versatilidad y su encanto femenino. Ahora que este distintivo estilo de zapato vuelve a ser el centro de atención, se ha reinventado con nuevas siluetas y detalles. Adaptados al estilo de vida de las mujeres del siglo XXI, estos zapatos son un calzado fabuloso para el día a día. Sea cual sea la ocasión, los tacones bajos son casi siempre una buena elección, y en esta guía te mostraremos cómo elegir el par perfecto y sacarle el máximo provecho».

Siguiendo con la misma explicación: «Los tacones bajos o tacones kitten generalmente miden entre 5 y 6 cm y son zapatos bajos que se caracterizan por tener un tacón fino y recto, o ligeramente curvo. Sin embargo, últimamente se han renovado y ahora se pueden encontrar en nuevas formas y estilos. Clasificados entre zapatos de tacón y zapatos planos, los tacones kitten ofrecen una ligera elevación sin comprometer la comodidad. Por eso son una opción fabulosa para el día a día de quienes siempre están en movimiento».

Zara tiene una amplia colección de calzado de este tipo que podemos conseguir por muy poco dinero. Es cuestión de ponerse manos a la obra en busca de una serie de piezas que acabarán marcando estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener.

Este tacón es tendencia y lo vas a poder llevar en las bodas, pero también en un día a día en el que no tienes por por qué perder de vista la comodidad y la elegancia.