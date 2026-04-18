El tenso momento entre Margarita y Mary de Dinamarca: «No creo que ahora sea el momento adecuado para eso»

El 16 de abril, la reina emérita Margarita de Dinamarca cumplió 86 años y, con motivo de la cita, han estado a su lado su hijo, el rey Federico X, y su mujer. A su lado se encontraba una de sus fieles, que es Ana María de Grecia, hermana de la misma. Mientras celebraban a puertas del palacio real, veíamos también la presencia de la reina Mary de Dinamarca, siendo esta la primera aparición de la monarca después de la muerte de su padre el pasado 18 de abril.

Es tradición en el cumpleaños de la emérita que los daneses se acerquen al Palacio de Fredensborg para cantar el cumpleaños a la reina Margarita, que celebró sus 86 años con sus clásicos baños de masas y un breve concierto del Cuerpo Musical de la Guardia Real. Es verdad que era un momento feliz para todos, pero a Mary de Dinamarca aún se la veía afectada por la pérdida de su primogénito.

La actual reina y la emérita han protagonizado un momento que se ha hecho viral y es que, en medio de la celebración, ha habido un pequeño fan que se ha acercado a saludar. Era un perro de raza dachshund que se acercaba a ellos cuando la música terminaba. Margarita de Dinamarca se sentaba junto a su hermana y esta se acercó. Con cariño, la que fue reina le acarició de manera amable y luego el perro se acercó a Mary Donaldson.

Después de dudar unos segundos, la actual reina de Dinamarca se agachaba a acariciar a este fan canino y la emérita no ha dudado en criticar su actitud con la frase: «No creo que ahora sea el momento adecuado para eso». Esto fue curioso, puesto que ella también lo hizo y es algo contradictorio, así que parece que todavía quedan residuos de esas tiranteces que han surgido entre ambas en el pasado. Mucha gente lo ha interpretado como una corrección de protocolo, mientras que otros lo han criticado duramente. Pero lo que está claro es que fue tan imponente que la reina actual se puso de pie inmediatamente con un gesto serio. A su vez, se observaba al rey Federico X reír con una parcial intención de quitar hierro al asunto.

Un poco feo el deseo de Margarita de Dinamarca con Mary 💀 pic.twitter.com/iqmJayfMGW — Alba Medina (@albammmedina) April 17, 2026

Esta actitud no ha tardado en ser criticada por varios expertos, puesto que Mary Donaldson todavía está de luto por la pérdida de su padre y este detalle no ha sido muy acertado. Además, la propia reina ha publicado este viernes un mensaje en alusión al apoyo recibido tras su pérdida: «Mi más sincero agradecimiento por la abrumadora cantidad de mensajes, flores y pensamientos cálidos que he recibido tras la muerte de mi padre. La enorme cantidad de empatía nos ha conmovido profundamente y significa mucho más de lo que las palabras pueden expresar». En conclusión, los detalles y contradicciones sugieren que Margarita de Dinamarca aún no valora plenamente a Mary de Dinamarca.