La sentida reflexión de Mary de Dinamarca tras la muerte de su padre: «Es difícil mantener el equilibrio»

El mes de abril no ha comenzado de la mejor manera para Mary de Dinamarca. Su padre, John Dalgleish Donaldson, ha fallecido a los 84 años en Hobart, Tasmania— la ciudad australiana en la que ha vivido durante los últimos años— y, aunque por ahora se desconoce la causa exacta de su fallecimiento, lo cierto es que la reina del país danés no ha querido dejar pasar la oportunidad de compartir con el pueblo cómo se siente en estos complicados momentos. «Mi corazón está pesado y mis pensamientos son grises. Mi amado padre ha fallecido. Pero sé que cuando la pena aminore, los recuerdos iluminarán mi presente y lo que nunca jamás olvidaré será el amor y la gratitud de todo lo que me dio y enseñó», expresaba a través de una comunicación oficial publicado por la Casa Real.

Pero estas palabras no han sido las únicas que han conmovido al país citado en los últimos días. Con motivo de la publicación del informe anual de 2025 de su propia fundación, la esposa de Federico de Dinamarca ha aprovechado para compartir una reflexión que, tras la triste pérdida de su padre, ha cobrado un gran sentido. «Cuando no hay nadie en quien apoyarse, es difícil mantener el equilibrio. Porque las personas necesitan a otras personas», escribía, dejando entrever que a partir de ahora, la ausencia de su progenitor será un duro duelo que atravesar, el cual le supondrá, en cierta parte, la ruptura de su estructura emocional.

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Hasta ahora, no ha sido desvelado el lugar donde descansarán los restos mortales de John Dalgleish Donaldson, aunque varios digitales apuntan a que podría ser Escocia, su lugar de nacimiento, donde finalmente sea enterrado. Cabe recordar que es también allí donde su mujer, Henrietta Donaldson — fallecida en 1997— descansa en paz.

La primera aparición pública de Mary Donaldson tras la muerte de su padre

John Dalgleish Donaldson falleció el pasado 12 de abril y, desde entonces, su hija Mary no ha aparecido públicamente delante de las cámaras. Varios medios han señalado que viajó a Tasmania para despedirse de él, pero lo cierto es que no han trascendido grandes detalles al respecto. Como era de esperar, este traslado ha generado un cambio repentino en su agenda profesional, y muchos han dado por hecho que este jueves, 16 de abril, no estará presente en el 86º cumpleaños de Margarita II de Dinamarca — aunque la institución no ha confirmado este dato—.

Sin embargo, el próximo sábado, 18 de abril, tendrá lugar la confirmación de los príncipes Vincente y Josephine, una cita muy significativa que se celebrará en el Palacio de Fredensborg y que reunirá a buena parte de la familia. Es por ello por lo que previsiblemente se espera que Mary realice su primera aparición pública en el evento mencionado tras la muerte de su padre. Aun así, Casa Real tampoco lo ha confirmado por ahora, ya que han preferido mantener el perfil de la reina en un discreto segundo plano durante los últimos días, respetando así su intimidad en estos complicados momentos. Sea como fuere, lo que está claro es que la muerte del padre de Mary de Dinamarca ha ocurrido en una semana decisiva en la que la agenda real de la monarquía danesa albergaba importantes citas familiares.