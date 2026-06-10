Ya es oficial: Netflix pone fin a dos de sus mayores éxitos y cambia el panorama streaming

Todos los años las plataformas de streaming anuncian las series que ya no van a seguir su andadura por diferentes razones. Netflix acaba de anunciar que dos de sus series con más éxito se despedirán de sus seguidores: Emily in Paris y El abogado del Lincoln. La romántica y glamurosa serie Emily in Paris se estrenó en 2020 y su primera temporada se convirtió en una de las más vistas en la plataforma. En la actualidad en el catálogo de Netflix se pueden encontrar cinco temporadas y la última se estrenó el diciembre pasado, contó con10 episodios y trasladó a su simpática protagonista a las calles de Roma para abrir una nueva sucursal de su agencia Grateau. Su creador Darren Star ha decidido que la serie terminará en la sexta temporada, la cual todavía no sabemos cuándo se estrenará, ya que Emily vuelve a París y su vida parece que por fin se va a estabilizar.

En cuanto a la serie El abogado del Lincoln sus creadores Ted Humphrey y Dailyn Rodriguez también han tomado esta decisión. Hay que tener en cuenta que la serie está basada en la saga de novelas de Michael Connelly y la quinta y última temporada adaptará el séptimo libro, El camino de la resurrección (Resurrection Walk) y con ella se pondrá el punto final a esta historia con un cierre definitivo.

El éxito de la serie Emily in Paris

Netflix ha confirmado la sexta temporada de la serie Emily in Paris y ha asegurado que será la última de esta ficción de éxito. Según el showrunner Darren Star: «Haber rodado Emily in Paris con este elenco y equipo ha sido el viaje más importante de mi vida». «Estoy profundamente agradecido a Paramount, Netflix y a las legiones de fans que nos han acompañado», ha concluido.

En la quinta temporada vimos como Emily Cooper regresaba a Francia tras no haber tenido éxito en la implantación de la agencia Grateau en Italia. Emily regresa frustrada por no haber conseguido sus objetivos de sacar a flote la oficina de Roma y tener queseguir trabajando al lado de Sylvie que en esta ocasión la había apoyado.

En cuanto a su vida sentimental, Emily ha cortado con Marcello tras su estancia en Roma. En París se encuentra con que Gabriel ha dejado su propio restaurante para trabajar como chef de un multimillonario y se encuentra en Grecia. ¿Volverán a cruzarse los caminos de estos dos personajes?

Aunque todavía no se ha confirmado cuando se estrenará esta última temporada, se espera que sea a finales de 2026 o principios de 2027, Una romántica y dinámica serie que ha conquistado los corazones de muchos usuarios de Netflix y que ha ido aumentando sus tramas, sus personajes y sus escenarios. Esperamos que la sexta temporada ponga el broche final a Emily in Paris como corresponde con sus nuevos episodios, aunque todavía no sabemos cuántos serán, y deje con un buen sabor de boca a sus fieles seguidores desde 2022.

El final de la serie de éxito de Netflix El abogado del Lincoln

La quinta temporada de esta serie de éxito de Netflix será el punto final de esta ficción creada por Ted Humphrey y David E. Kelley. Esta serie adapta las novelas de Michael Connelly y en este caso será la séptima novela El camino de la resurrección. El protagonista de esta serie es el complejo abogado Mickey Haller, papel que ha interpretado el actor Manuel García Rulfo. Un peculiar profesional del derecho que ejerce su trabajo desde el asiento trasero de su coche.

Si se sigue la trama de la séptima novela del escritor en esta última temporada Emi, la media hermana del protagonista le visitará para pedirle ayuda para liberar a una mujer condenada injustamente por asesinato. Esta petición pondrá a Mickey en el punto de mira de diversas fuerzas siniestras y de nuevo tendrá que volver a salvar el pellejo tras diversas situaciones complicadas. Mientras Lorna, Izzy y Cisco se tendrán que enfrentar a nuevos casos a los que también en esta ocasión sus creadores tendrán que poner punto y final.

Ted Humphrey y Dailyn Rodriguez, los actuales showrunners de la serie han explicado en una nota de prensa : «Desde el principio, la misión fue no solo contar la historia de Mickey Haller y sus compatriotas sino también darle a la historia un buen final”. Según ellos irán “construyendo una temporada final que proveerá el final satisfactorio que Mickey Haller merece”.

Además del final de Mickey Haller, el abogado protagonista, la serie tendrá también que dar una salida digna a los personajes de Becky Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson y Neve Campbell, que llevan en esta original ficción desde 2022.