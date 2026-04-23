Los usuarios de Netflix hartos: se confirma la subida de precios en España y esto es lo que vas a pagar a partir de ahora

La subida de precios constante de las suscripciones a las plataformas de streaming se ha convertido en una tendencia imparable. Una de las que más cambios ha realizado en sus tarifas en los últimos años es Netflix que a finales de marzo anunció una nueva subida de sus tarifas en Estados Unidos. Esta sería la segunda subida de precios de Netflix en menos de dos años, ya que en 2025 Netflix sorprendió a sus usuarios con un aumento de precios en sus tarifas. Este mes de abril, un mes más tarde de subir los precios en Estados Unidos, este incremento se va a extender a nivel global y ya aparece en la web de la plataforma en España . Como consecuencia en España la versión Premium ya se encuentra en un precio de 21,99 euros al mes, aumentando esta tarifa en dos euros porque era de 19,99 euros, y convirtiéndose en un gasto que no podrán asumir algunos usuarios.

El resto de las tarifas también cambian en nuestro país ya que el plan Estándar con anuncios también aumenta su precio en dos euros y ahora está en 8,99 euros al mes y la versión Estándar un euro alcanzando los 14,99 euros al mes. Hay que puntualizar que aunque Netflix ya ha colgado este aumento de las tarifas en la página de Planes y Precios este fin de semana, la subida de precios solo se aplicará a los nuevos usuarios. Los que ya estaban suscritos a esta plataforma de streaming verán este aumento de precio reflejado en su factura a partir de su próximo pago.

Cómo quedan las tarifas en España de los planes de Netflix a partir de abril

Cómo hemos comentado el Plan Estándar con anuncios aumenta su precio en dos euros y se queda en 8,99 euros al mes. Este plan Incluye anuncios y están disponibles todos los juegos y casi todas las películas y series. Además, permite ver contenido en dos dispositivos compatibles a la vez con una resolución 1080p (Full HD) y la descarga de contenido en dos dispositivos compatibles a la vez.

En cuanto el Plan Estándar sin anuncios sube su precio un euro y se pone en 14,99 euros al mes. Este plan permite ver películas, series y juegos ilimitados y sin anuncios, permite ver contenido en dos dispositivos compatibles a la vez con un resolución 1080p (Full HD) y la descarga de contenido en dos dispositivos compatibles a la vez. Además, incluye la opción de añadir un suscriptor/a extra que no conviva con el suscriptor.

En cuanto al Plan Premium también sube dos euros su precio y supera los 20 euros al mes, algo que todavía no había ocurrido en ninguna plataforma de streaming, ya que se queda en una tarifa de 21,99 euros al mes. Este plan incluye películas, series y juegos ilimitados y sin anuncios, se puede ver contenido en cuatro dispositivos compatibles a la vez con una resolución 4K (Ultra HD) + HDR y descargar contenido en seis dispositivos compatibles a la vez. También ofrece la opción de añadir hasta dos suscriptores extra que no convivan con el suscriptor y el audio espacial de Netflix.

Hay que recordar que el Plan básico que estuvo disponible muchos años ya no aparece en su web. A finales de julio de 2025 Netflix notificó a los usuarios la migración automática al plan Estándar con anuncios o a planes superiores.

¿Subirán los precios otras plataformas de streaming?

Aunque hasta dentro de un mes o cuando cumpla su ciclo de facturación los suscriptores no notarán la subida, está claro que Netflix ya no va a dar marcha atrás en esta decisión. Lo que temen muchos usuarios de estas plataformas de streaming es el efecto contagio ya que todas mantienen actualmente una estrategia de aumentar sus tarifas. Según diversos estudios, el coste de las plataformas de streaming ha aumentado en España en torno a un 81,7 % en la última década lo cual para muchos usuarios no es ya asumible.

Aunque todavía plataformas como HBO Max, Disney+ o Amazon Prime Video, no han anunciado una subida de sus tarifas, lo más seguro es que pronto sigan la misma estrategia. Sobre las razones de estas subidas está la inversión de estas empresas en producciones propias, fichajes de grandes estrellas y adquisición de franquicias. Esto ha aumentado los costes y los gastos y las plataformas de streaming han decidido trasladarlo a los usuarios directamente que tienen que asumirlo con una subida de precios.

Hay que recordar que muchos usuarios están suscritos a varias plataformas de streaming porque la oferta de contenido está muy diversificada y tienen que cargar con estos aumentos de la tarifas constantes. Estaremos muy atentos al aumento de precios de otras plataformas de streaming.