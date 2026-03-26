Unicorn y Mediaset preparan la segunda parte de ‘El Marques’ centrada en la desaparición de ‘El Nani’

Mediterráneo Mediaset España Group, la productora Unicorn Content (empresa propiedad de Ana Rosa Quintana) y Prime Video vuelven a confiar en el universo de El Marqués (una de las series más vistas de la televisión en 2025) con El Marqués, 1985, nueva ficción inspirada en un hecho real, que ya se encuentra en fase de rodaje. Esta segunda entrega está ambientada en los años 80 y sitúa de nuevo al periodista Onofre Romera, protagonista de la primera temporada, en el centro de una investigación criminal marcada por la delincuencia, la corrupción policial y las tensiones sociales de aquella época.

La nueva entrega girará en torno a la desaparición de Santiago Corella El Nani, un suceso que conmocionó a la sociedad española de la época. Junto a José Pastor, el reparto principal incorpora a Fran Perea, Jorge Usón, Gonzalo de Castro y Cinta Ramírez. Pablo Louazel, Carlos Librado y Vito Rogado, entre otros intérpretes, completan el elenco de esta nueva temporada.

Tras el éxito de su primera entrega, la serie retoma la historia de Onofre Romera (José Pastor), el joven periodista que ahora se ha consolidado en Madrid como reportero de sucesos en la revista Impresión. Allí todos le llaman Marqués, un apodo nacido del artículo sobre aquellos asesinatos de Los Galindos que nunca llegó a publicarse, pero que le abrió las puertas del oficio. Decidido a demostrar el valor del periodismo de investigación, Onofre comienza a indagar en la desaparición de El Nani, un nuevo caso que podría lanzar por fin su carrera y que sirve de punto de partida para esta nueva temporada, inspirada en hechos reales aunque con personajes y situaciones ficcionados.

Dirigida por José Ramón Ayerra y creada por Ignacio Del Moral, David Planell, Begoña Álvarez y Abel Alfonso, El Marqués, 1985 es una producción de Kaixo Unicorn, la nueva filial navarra de Unicorn Content creada con el objetivo de impulsar la producción de ficción y otros proyectos audiovisuales, apostando por el talento local y por una mirada descentralizada desde el norte de España.

El éxito de Unicorn en la ficción

Desde que comenzó su andadura en ficción en 2021, Unicorn ha producido, con muy buenos resultados de crítica y audiencia, las temporadas 2 y 3 de Desaparecidos. La serie (Telecinco y Prime Video). Y la miniserie El Marqués, estrenada en Telecinco con gran éxito de audiencia y crítica y posicionada desde su estreno entre los tres títulos más vistos en Prime Video. La empresa propiedad de Ana Rosa Quintana y la que más horas de televisión produce en España, abre así su campo de inversión apostando por la ficción.