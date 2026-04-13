‘The Invite’: fecha de estreno, reparto y todo sobre el ‘remake’ de ‘Sentimental’ con Penélope Cruz

No es algo demasiado común en el panorama audiovisual, pero el próximo verano Hollywood estrenará un remake de una cinta española. Bajo el marco del cine independiente y con la producción de sellos como Annapurna Pictures y Filmnation Entertainment, The Invite quiere ser la gran película cómica del 2026 y para ello va a apoyarse en un reparto estelar en el que encontramos entre otros, a Penélope Cruz. No obstante ¿qué es lo que sabemos realmente de esta versión norteamericana? ¿quién más aparece en su reparto? ¿tendrá muchas diferencias con el largometraje original? ¿cuándo se llegará a las salas?

The Invite adapta el filme español de 2020, Sentimental, aunque en este no aparecía Penélope Cruz. Aquel reparto se configuraba con otras leyendas del cine patrio como Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta y Alberto San Juan. Dirigida por Cesc Gay, Sentimental fue una adaptación de la obra de teatro Los vecinos de arriba, la cual también fue una idea escrita por el cineasta barcelonés. En su momento, la propuesta original tuvo un largo recorrido en la taquilla española y por el camino, logró cinco nominaciones a los Goya, incluyendo el premio al mejor actor de reparto para San Juan.

No es la primera ocasión en la que la idea de Gay traspasa fronteras. En 2023 se estrenó el remake suizo Die Nachbarn von oben y un año después, el cine francés creó su propia versión con Una cena…y lo que surja. Aunque la primera fue la adecuación italiana de Vicini di casa. Un argumento troncal que ha sabido saltar cualquier barrera cultural para hablar de las diferencias generacionales entre relaciones y el derroche interpretativo de sus personajes y estrellas.

‘The Invite’: Penélope Cruz se rodea de estrellas del cine

Everything is on the table. THE INVITE, a hilariously unpredictable new comedy directed by and starring Olivia Wilde, with Seth Rogen, Penélope Cruz, and Edward Norton. In theaters this July. pic.twitter.com/5vLYteC7jJ — A24 (@A24) April 7, 2026

En The Invite, Penélope Cruz coprotagoniza la película junto a Seth Rogen, Olivia Wilde y Edward Norton. Wilde es del mismo modo, la directora de un guion que han adaptado Will McCormack y Rashida Jones. La actriz y cineasta logra de esta forma volver al terreno de la comedia. Un genero que le profirió su desternillante ópera prima, Súper empollonas (2019). Sin embargo, Wilde tuvo un batacazo importante con No te preocupes querida (2022) que ahora, intentará remediar regresando al terreno del humor.

La trama es tan simple como efectiva. Una pareja invita a sus vecinos a una cena aparentemente normal, pero van sucediendo toda una serie de acontecimientos y revelaciones que explorarán las complejidades que viven las relaciones actuales.

Preestrenada en el pasado Festival de Sundance, The Invite ha cosechado grandes críticas por parte de la prensa especializada, augurando para ella un recorrido relevante en el próximo circuito de premios.

¿Cuándo se estrenará?

The Invite llegará a las salas de cine estadounidenses el próximo mes de julio. Por el momento, en España todavía no existe una fecha de estreno oficial.