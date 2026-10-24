La tercera mejor película de la historia del cine abandonará Netflix en los próximos días

Cada cierto tiempo la plataforma de streaming Netflix decide eliminar de su catálogo alguna película. En esta ocasión le ha tocado a El caballero oscuro de Christopher Nolan, una cinta de superhéroes que es la tercera de las mejores valoradas de la historia de IMDb y dejará de estar en el catálogo de la plataforma de streaming de la gran N roja el 31 de octubre. Esta película está protagonizada por los actores Christian Bale, Heath Ledger y Aaron Eckhart y cuenta como Batman, el teniente Jim Gordon y el nuevo fiscal del distrito Harvey Dent forman una alianza para destruir a las mafias de Gotham y logran acorralar a sus jefes, los cuales se ven obligados a aceptar la ayuda de un misterioso criminal llamado el Joker. El caballero oscuro es una película perfecta para los que disfrutan con las cintas de superhéroes y los amantes del cine de Christopher Nolan.

La cinta El caballero oscuro fue nominada para ocho premios Óscar y al final obtuvo solo dos: el de Mejor Actor de reparto, para el actor Heath Ledger, el cual fue póstumo ya que falleció en enero de 2008 unos meses después, y el de Mejor Montaje de Sonido. Además, Christopher Nolan logró con esta película un gran éxito comercial ya que superó los mil millones de dólares en la taquilla a nivel mundial. Esta cinta fue dirigida por Nolan a partir de un guion coescrito con su hermano Jonathan y es la secuela de Batman Begins (2005).

¿De qué trata la película El caballero oscuro?

La historia que cuenta esta cinta comienza nueve meses después de la derrota de Ra’s al Ghul y la Liga de las Sombras por parte de Batman, en el momento en el que una banda de ladrones disfrazados con máscaras de payasos deciden cometer un violento robo en uno de los bancos de la mafia de Gotham City. Los ladrones no saben que entre ellos se encuentra la persona que les propuso el robo: el Jocker.

Cuando los ladrones ya tienen el botín, el Jocker les manipula para que se traicionen y asesinen los unos a los otros para tener que repartir entre menos personas el dinero. Al final el Joker asesina al último de estos ladrones y logra escapar camuflado en una caravana de autobuses escolares.

Después otros dos sucesos complicados que han tenido en la ciudad, Batman se une al teniente James Gordon y al fiscal Harvey Dent para desmantelar el crimen organizado en Gotham. Los jefes de la mafia se sienten acorralados y deciden contratar al Joker para liberar a la ciudad de Gotham del crimen y la anarquía.

El reparto de esta película de acción

Los protagonistas de El caballero oscuro son los actores Christian Bale que da vida a Batman, Heath Ledger al Joker y Aaron Eckhart a Harvey Dent, el fiscal del distrito. También tiene un papel de peso el actor Gary Oldman que da vida a James Gordon, un oficial bastante honesto del Departamento de Policía de Gotham City.

También están en el reparto los actores Maggie Gyllenhaal como Rachel Dawes, la asistente del fiscal de distrito de Gotham y amiga de la infancia de Wayne, Michael Caine como Alfred Pennyworth, la figura paterna y el confidente de Wayne y Morgan Freeman como Lucius Fox, el director ejecutivo de Wayne Enterprises.

Aunque El caballero oscuro cuenta en Rotten Tomatoes, con un 94% de aprobación por parte de los críticos y otro 94% por parte del público, Netflix ha decidido eliminarla de su catálogo. Normalmente lo suele hacer por la expiración de los contratos de licencia de distribución. Además seguramente que Warner Bros. a la que pertenece esta cinta prefiera centralizar la trilogía de Christopher Nolanen su propio servicio de streaming de cabecera que es Max.

Uno de los aspectos por los que se recuerda esta cinta es por la interpretación de Heath Ledger como el Joker ya que se alejó por completo de las versiones cómicas previas de este personaje porque Nolan le había convertido en un psicópata impredecible. Además, unos meses después el actor falleció a los 28 años y esta sería su última película. Como hemos comentado, Heath Ledger obtuvo el Óscar a Mejor actor de reparto a título póstumo.

También os animamos a no perderos esta cinta porque Nolan intentó convertir la ciudad de Gotham en lugar oscuro, lejos de las coloridas películas anteriores. Además, esta fue la primera superproducción comercial filmada parcialmente con cámaras de alta resolución IMAX, lo que seguro fue una experiencia increíble para Nolan que luego se atrevería a repetir de forma completa con La Odisea.

Si te gustan las películas de superhéroes y, además, eres un admirador de la filmografía de Nolan, no te puedes perder El caballero oscuro que estará disponible en Netflix hasta el 31 de octubre.