‘Supervientes 2026’: los médicos dictaminan el futuro de Alberto Ávila tras una infección

Alberto Ávila, primer deportista paralímpico en la historia de Supervivientes, ha vivido una de las noches más tensas dentro del reality de supervivencia de Telecinco. Días antes, el concursante tuvo que ser evacuado de su playa ante los problemas que provocaban en el muñón de su pierna el estar tantas horas bajo la lluvia a causa del temporal que azotaba Honduras. Este martes 31 de marzo, Ávila ha sabido en directo si continúa o no dentro del concurso de Mediaset España. Su reacción ha sido inolvidable.

Días antes vimos en Supervivientes 2026 cómo Alberto Ávila, tuvo que ser evacuado de su playa por una infección que había sufrido en el muñón de su pierna. La prioridad del programa es la seguridad de sus concursantes, por lo que la continuidad del deportista olímpico estaba en manos del médico del reality. El martes 31 de marzo, durante la gala Supervivientes 2026. En tierra de nadie, hubo un veredicto.

Ante el presentador de la gala, Ion Aramendi, Ávila ha dicho: «Un poco más animado después de haber hablado con el médico, parece que la inflamación ha bajado un poco, pero sigo sin poder ponerme la prótesis, espero un milagro».

Momentos más tarde, después de que el concursante dejase claro que quiere seguir luchando y reflexionase sobre lo que lleva en Honduras, ha dicho: «Siempre se puede salir de todo, sea lo que sea. Espero haber ayudado a mis compañeros; ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida, es algo inédito lo que he vivido aquí en pocas semanas».

Ion Aramendi ha leído el parte con la decisión de los médicos: «Alberto Ávila ha presentado una desinflamación del muñón que indica una mejoría, la infección debe seguir siendo controlada y, aunque por el momento, no podrá usar la prótesis, se le permitirá su regreso a la playa bajo vigilancia médica mientras continúa con el tratamiento. En los próximos días se estudiará si su adaptación a la misma y la evolución que presente permiten su continuidad en la aventura».

El concursante, muy emocionado, ha dicho: «Tampoco me la voy a jugar, si tengo que abandonar, seré yo el que sea honesto conmigo mismo. Voy a luchar hasta el final y cuando vea que no se puede, lo diré a los médicos. Espero el milagro de poder volver a ponerme la prótesis pronto».