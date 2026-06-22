Con sólo 10 episodios una serie española ha batido todos los récords en Netflix: alcanza el top 10 en 48 horas con un thriller lleno de intriga y emoción

La plataforma de streaming Netflix continúa con la estrategia de dar una segunda oportunidad a series que han estrenado diversas cadenas de televisión. Series como Entrevías y Vivir sin permiso, las dos protagonizadas por el actor Jose Coronado y Sé quién eres se convirtieron en un éxito de audiencia en Netflix. Ahora repite la misma fórmula con la serie española Perdiendo el juicio que se estrenó en Atresplayer y Antena 3 y ahora se ha incorporado al catálogo de la plataforma de la gran N roja. Y no le ha podido ir mejor porque Perdiendo el juicio se ha posicionado ya en el tercer puesto del Top10 de Netflix. Una original serie que cuenta la historia de la abogada Amanda Torres que sufre un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y que en un juicio se agobia por el sonido del mazo de la jueza y decide quitarle el mazo de las manos. Esto le cuesta su puesto de trabajo, su credibilidad como abogada y, unido a otros problemas, el divorcio de su marido que es también abogado.

La serie Perdiendo el juicio ha creada y escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías para Antena 3 y Atresplayer y dirigida por Pablo Guerrero, María Togores y Jaime Olías. La primera temporada consta de 10 episodios de una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Además de su ambientación, este drama judicial ha sorprendido a los espectadores por la brillante interpretación de la actriz Elena Rivera que borda el papel de la compleja Amanda. El resto del reparto también sorprende por su brillante interpretación y como resultado la serie está también funcionando bien en la plataforma de streaming Netflix.

¿Qué ocurre en la serie dramática Perdiendo el juicio?

Como hemos comentado, esta serie comienza con la escena en la que la joven abogada Amanda Torres sufre un brote de su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). El sonido del mazo de la jueza la desquicia y se lanza a quitárselo de la mano sin pensárselo dos veces. Debido a este comportamiento se tiene que marchar del bufete en el que trabajaba con su marido y pierde toda su credibilidad como abogada ya que todo el mundo habla de ella. Además, Amanda ha sufrido un aborto y la relación con su marido está bastante deteriorada después de lo del juicio y deciden separarse en el trabajo y como pareja.

Como consecuencia Amanda tiene que buscar otro despacho para trabajar y empezar de nuevo para recuperar la confianza de sus compañeros. Al final tiene que aceptar un puesto en un despacho de abogados con poco prestigio en el que le asignan casos bastante complicados y, en principio, poco importante.

Según explica la sinopsis oficial de Atresmedia: «Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y se verá obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente despacho de abogados, muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar».

Entre los casos que tiene que resolver está el de su hermana que ha sido acusada de cometer un asesinato y como ella considera que es inocente, intentará salvarla de una condena casi segura. Una serie que sorprende por su mezcla de drama y suspense con algunos toques de humor sobre todo por las situaciones con las que se encuentra en el nuevo bufete y sus reencuentros con la jueza.

El reparto de esta original serie dramática

La protagonista es la actriz Elena Rivera que da vida a la abogada Amanda Torres, una mujer que tiene que sobrellevar su TOC sin que afecte a su trabajo ni a su vida diaria. Además, cuenta también como protagonistas con los actores Manu Baqueiro que da vida a Gabriel Ochoa, el caótico abogado dueño del despacho en el que está trabajando ahora Amanda y Miquel Fernández a su exmarido César Castillo Lima, con el que mantiene ya solo una relación cordial.

También en el reparto de Perdiendo el juicio están los actores Lucía Caraballo como Bárbara “Barbie”, que interpreta el papel de una joven becaria, Daniel Ibáñez como Bosco Ballesteros, otro becario, Alfonso Lara como Rafael “Rafa”, Dafne Fernández como Sara Fuentes, la abogada que comparte su vida ahora con César, Carol Rovira como Daniela Torres Holgado, María Pujalte como la jueza Paloma Martín, Eloy Azorín como Jaime Ortiz y María León como Carlota. Además en esta serie aparecen actores secundarios como Antonio Garrido, Silvia Marty, Lola Baldrich, Federico Aguado, Miguel Pasanau, Carlos Olalla, José Sospedra, Ismael Artalejo o Luis Bermejo, entre otros.

La serie española Perdiendo el juicio es una buena opción para los que estén buscando un drama ambientado en el mundo judicial en el que en cada episodio se resuelve un caso diferente y se va relatando la vida de la abogada Amanda Torres.