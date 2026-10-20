La secuela de una de las mejores películas de terror de los 80 acaba de llegar a Netflix: la historia que Stephen King siempre quiso contar

Halloween está a la vuelta de la esquina y, como cada año, los fans del terror ya preparan su selección de títulos ideales para un maratón de cine desde casa, cargado de sustos, el mejor horror psicológico y criaturas sobrenaturales dispuestas a quitarle el sueño a cualquiera. Teniendo muy en cuenta esta fecha en el calendario, Netflix acaba de rescatar la secuela de una de las películas más icónicas del cine de terror de los 80 que, irónicamente, nunca convenció a su escritor original, Stephen King. Nos referimos a la inconfundible El resplandor. Un filme de culto que en 2019 tuvo una secuela del libro homónimo publicado por King, Doctor Sueño. El tipo de historia que el novelista de Maine siempre quiso contar y que sí representa la esencia trágica de su obra.

A pesar de la existencia de un consenso del público y de la crítica sobre las virtudes de la representación de Kubrick, el popular autor cree que la adaptación protagonizada por Jack Nicholson incumple cuatro errores graves que la hacen no ser una digna versión de su trabajo: la locura temprana del protagonista, la frialdad del relato, reducir el rol de Wendy a ser una «máquina de gritos» y un abandono del mensaje final del libro que no retrata el verdadero arco de los personajes originales.

Sin embargo, la continuación dirigida por Mike Flanagan le gustó tanto que, en palabras del propio King, ese seguimiento audiovisual logró redimir todo su odio a la aproximación cinematográfica de Kubrick, con un Flanagan que puso el foco en el trauma y en la redención y no tanto en la locura y la violencia visceral.

‘Doctor Sueño’ aterriza en Netflix: Sinopsis y reparto

La trama transcurre algunos años después de los acontecimientos sucedidos en el hotel Overlook. Danny Torrance, traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo, sus dolencias le remiten constantemente a los recuerdos de su padre. Cuando sus habilidades psíquicas resurgen, Danny se pondrá en contacto con una niña llamada Abra Stone, a quien deberá rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de los niños que poseen «el resplandor».

El filme está protagonizado por Ewan McGregor en el papel del Danny adulto, completándose el casting con las figuras de Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Zahn McClarnon, Carl Lumbly, Cliff Curtis, Alex Essoe, Bruce Greenwood y Jacob Tremblay, entre otros.

Además de estar disponible en Netflix, Doctor Sueño está también dentro del catálogo de Movistar Plus (Ficción total)

Mike Flanagan volverá con otra secuela atrevida en 2027

A lo largo de su trayectoria, Mike Flanagan ha demostrado ser el cineasta que mejor ha entendido el universo literario de Stephen King. Lo adaptó para Netflix con El juego de Gerald, estrenó la estimulante La vida de Chuck y recientemente, creó para Prime Video una versión serie del clásico Carrie.

Aunque el mayor reto al que se enfrentará llegará en 2027, cuando estrene El exorcista: Mártires, programada para el 12 de marzo.