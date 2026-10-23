Una psicóloga desmonta la imagen de Pedro Sánchez en ‘La Revuelta’: «La simpatía televisiva no es confianza institucional»

La visita de Pedro Sánchez a La Revuelta se ha convertido en una de las entrevistas más comentadas del año. En plena cuenta atrás para las elecciones generales, el presidente del Gobierno se sentó frente a David Broncano y, entre bromas, confesiones y preguntas incómodas, abordó algunas de las polémicas que rodean su figura política y personal. Una conversación que no ha pasado desapercibida y cuyas declaraciones, como no podía ser de otra manera, han sido analizadas con detalle. Pero desde COOL hemos querido ir un paso más allá y descubrir qué hay detrás de la imagen que proyectó el líder socialista ante las cámaras. Y para ello, hemos contactado con Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, quien ha analizado los gestos y los recursos comunicativos con los que Sánchez gestionó las preguntas comprometidas de la noche.

La experta destaca que en todo momento, Pedro se adaptó al humor del programa para «intentar reducir la distancia simbólica entre dos personas que ocupan posiciones muy diferentes». Para ello, el dirigente dejó a un lado el tono institucional y lo sustituyó por uno conversacional. Y aunque consiguió mostrarse de una manera más cercana, lo cierto es que psicológicamente dicha cercanía se interpreta como «una presentación pública y no como una prueba de autenticidad».

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Y es que, según sus conocimientos, la imagen cercana y desenfadada que proyectó durante la entrevista no tiene por qué traducirse en una mayor credibilidad política. El humor, las bromas y las referencias a su vida pública pueden ayudarle a conectar con los espectadores y despertar cierta empatía, pero no garantizan la sinceridad de sus palabras ni resuelven las preguntas más incómodas. De hecho, la experta insiste en la importancia de diferenciar entre la simpatía que puede generar un dirigente ante las cámaras y la solidez de sus explicaciones. Porque una cosa es resultar convincente en televisión y otra muy distinta es responder con claridad a las cuestiones que afectan su gestión.

Los claros ejemplos de esto fueron cuando habló de Ábalos expresando decepción o cuando se refirió a los problemas judiciales de su familia o a la crisis de la vivienda. En esos momentos, mostró sentimientos con los que pudo despertar empatía, pero lo cierto es que no demuestran por sí solos que esas emociones sean sinceras y mucho menos sirven para aclarar sus responsabilidades políticas. Para convencer al telespectador, Sánchez alternó «expresiones coloquiales y un lenguaje más confrontativo» según el tema que se trataba en cada momento y, comunicarse de esta manera, le permitió «simplificar y dejar fuera matices diplomáticos o económicos que merecerían un desarrollo más extenso».

Como diría Candela… ¡La Peter se lo ha pasado muy bien en @LaRevuelta_TVE! Que siga el buen humor, las risas y el progreso. https://t.co/hEIX49J6sv — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 22, 2026

En definitiva, la entrevista de Pedro Sánchez con David Broncano dejó algo más que bromas y momentos virales. Aunque el presidente logró desenvolverse en un ambiente aparentemente relajado, Lara Ferreiro recuerda que la cercanía no debe confundirse con la credibilidad. Y es que, por mucho que un político consiga despertar simpatía entre los espectadores, eso no significa que haya dado respuesta a todas las cuestiones planteadas.