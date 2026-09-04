Pete Koch, actor, sobre el comportamiento de Clint Eastwood como compañero: «Era el jefe supremo de Hollywood»

El actor Clint Eastwood comenzó a dirigir películas en 1971 con Escalofrío en la noche (Play Misty for Me) y se convirtió en todo un maestro para muchos actores. Uno de ellos es Pete Koch que en 1986 fue elegido para interpretar el papel del soldado raso Arthur Johanson en la película El sargento de hierro (Heartbreak Ridge), la cual fue dirigida, producida y protagonizada por el propio Clint Eastwood. El actor Pete Koch. que solo había hecho una pequeña participación en la serie Dallas en 1978 y fue jugador profesional de fútbol americano, reconoció que fue una gran oportunidad para su carrera como actor y ha contado cómo era el comportamiento de Eastwood en el rodaje: «No existía nadie más importante en la industria, era el jefe supremo de Hollywood. Él era el productor de la película y toda la presión recaía sobre él… toda esa responsabilidad estaba en sus manos y, aun así, atravesó todo el set únicamente para darme la bienvenida».

El actor contó en el programa Big Daddy & Friends que cuando vio a Eastwood por primera vez se encontraba totalmente caracterizado como el sargento Highway, vestido con el uniforme militar, y ya estaba preparado para dirigir la producción, pero se dio la vuelta y se presentó directamente al actor. «Lo estaba observando a la distancia y pensé: ‘Ahí está Clint, a unos 45 metros’. Pasaron unos minutos, hubo un corte y, de pronto, Clint se da la vuelta, me mira y comienza a caminar directo hacia donde yo estaba parado», explicó el actor.

Según explicó Koch, estas fueron las palabras que le dijo Clint Eastwood: «Hola, Pete. Soy Clint. Mucho gusto en conocerte. Qué bueno que pudiste venir. Me alegra mucho que estés trabajando con nosotros en esta película. Nos va a quedar genial».

¿De qué trata la película El sargento de hierro?

La película El sargento de hierro cuenta la historia de Tom Highway, un rudo sargento de artillería del Cuerpo de Marines, que tiene la misión de enderezar a un pelotón sumamente indisciplinado. El anterior sargento del pelotón estaba a punto de jubilarse y había permitido su inactividad, pero Tom Highway implementa un riguroso programa de entrenamiento. Este sargento tiene que adiestrarlo y liderarlos durante la invasión estadounidense de Granada en 1983.

La película está protagonizada por Clint Eastwood y ha contado en el reparto con los actores Marsha Mason , Everett McGill y Mario Van Peebles. El actor Pete Koch asumió el papel de Arthur Johansson, uno de los reclutas más problemáticos que desafían la autoridad del sargento.

La película El sargento de hierro tuvo un éxito moderado en la taquilla, pero logró multiplicar considerablemente su presupuesto inicial. En cuanto a la crítica recibió opiniones positivas y negativas, pero con el tiempo se ha convertido en una cinta bélica bastante valorada por los aficionados al género.

Una de las cosas curiosas de esta película es que el título El sargento de hierro hace referencia a una sangrienta y crucial batalla de la Guerra de Corea, en la que Tom Highway, el protagonista de esta cinta bélica obtuvo la Medalla de Honor. También podemos recordar esta famosa frase se pronunció en esta familia: «Soy el sargento de artillería Highway. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos que todos vosotros juntos, capull.

Para la carrera cinematográfica del actor Pete Koch y para otros como Mario Van Peebles, que dio vida al rebelde aspirante a músico «Stitch» Jones y ese fue uno de sus primeros papeles en el cine, la oportunidad que les dio está película fue, sin embargo, definitiva para sus carreras en el mundo del cine. Esta cinta bélica se puede ver actualmente en la plataforma de streaming Movistar Plus+.

La carrera cinematográfica de Pete Koch

Aunque todos recordamos al actor por esta conocida película, también trabajó en otras producciones como en 1988 en Johnny Be Good en la que interpretó el papel de Pete Andropolous y en 1989 en Loverboy en la que dio vida al personaje de Claude Delancy. También trabajó en 1991 en Licitación legal interpretando el papel del personaje de Rudy Dushak, en 1993 en Sunset Grill como Christian y en 1997 en Teoría de la conspiración como capitán de bomberos.

También el actor Pete Koch ha trabajado en series de televisión como Silk Stalkings, Renegade, Island City, Nash Bridges, Sliders, FlashForward y Enlisted. Pero está claro que aunque su carrera solo empezó con su papel en El sargento de hierro, tampoco logró un gran reconocimiento profesional a lo largo de los años y por eso quizás recordó siempre su encuentro con Clint Eastwood.