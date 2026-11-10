Penélope Cruz revela el inicio de su amistad con Salma Hayek: «Me dijo no vas a irte a un hotel, te vienes a mi casa porque esto es duro»

La actriz española Penélope Cruz ha rodado durante su carrera cinematográfica más de 75 películas en España, Hollywood y Europa. Aunque ya su carrera está totalmente consolidada, a veces recuerda como cuando era muy joven , con solo 36 años, se enrolló la manta a la cabeza y se fue con solo un billete de ida y vuelta a rodar su primera película en Los Ángeles The Hi-Lo Country en 1997 que dirigía el británico Stephen Frears. Aunque la actriz española ya había interpretado papeles en las películas de Italia, Francia, Reino Unido o Irlanda, está era la primera vez que pisaba el suelo americana. En una entrevista en el programa de televisión The Ellen DeGeneres Show en enero de 2022 «Cuando fui a Los Ángeles por primera vez llegué con un billete para hacer una película. Tenía mi billete de regreso. Solo venía por dos meses y no conocía a nadie aquí».

Un poco más tarde en esta entrevista Penélope Cruz confesó que conocía solo por teléfono a una persona en esa ciudad: la actriz Salma Hayek. «La primera vez que fui a Los Ángeles nosotras no nos conocíamos, sólo la conocía por teléfono. Y llegué aquí a hacer una película, así que tenía mi pasaje de regreso, venía por dos meses y no conocía a nadie […] Fue increíble que alguien a quien yo no conocía, que conocía sólo a través del teléfono, se asegurara de ir a buscarme al aeropuerto y no me dejara irme a un hotel», explicó en el mismo programa la presentadora. Ese fue el comienzo de una gran amistad que comenzó gracias a la generosidad de Salma Hayek y que sigue consolidada años después.

La amistad entre las actrices Salma Hayek y Penélope Cruz

La actriz española explicó que Salma Hayek la fue a recoger al aeropuerto y le dijo lo siguiente: «No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola». «Ahora somos como hermanas. Acabé durmiendo en su cuarto porque tenía miedo. Y así fue cómo nos conocimos. Además, a mitad de la noche, ella dice que yo la agarraba de la mano porque tenía miedo. No sé, estaba soñando», concluyó la actriz Penélope Cruz en esta entrevista.

Ocho años más tarde en junio de 2005, la actriz Penélope Cruz se compró una casa en Beverly Hills, que vendería cinco años más tarde cuando se mudó a la vivienda de Javier Bardem. Hay que recordar que en 2006 la dos actrices protagonizaron juntas la película de aventuras: Bandidas. Esta cinta, aunque fue un gran fracaso en la taquilla, ya que tuvo un coste de 35 millones de dólares y solo logró recaudar cerca de 18 millones de dólares en la taquilla mundial. Pero para ellas esta película fue una oportunidad para compartir cartel en la misma producción.

La carrera cinematográfica de la actriz en Hollywood

Aunque la actriz estaba triunfando en nuestro país en las películas de Almodóvar, decidió cruzar el charco y probar suerte en Hollywood. Hay que recordar que en ese momento la actriz tenía un nivel básico de inglés y, como ella misma ha contado, lo pasó bastante mal los primero rodajes que fueron los de las películas The Hi-Lo Country (1998) y Woman on Top (2000).

Tras esta primera etapa Penélope Cruz consiguió participar en películas tan comerciales como como Blow (2001) junto a Johnny Depp y Vanilla Sky (2001) con Tom Cruise. En 2008 su futuro en el mundo del cine cambió gracias a convertirse en la primera actriz española en ganar un Óscar, a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. La actriz ha sido nominada en cuatro ocasiones a este premio por las siguientes películas Volver, Nine y Madres paralelas.

La película que le supuso a Penélope Cruz el espaldarazo definitivo en el cine comercial de Hollywood fue su participación en la película de acción Piratas del Caribe: En mareas misteriosas en 2011, la cual recaudó más de 1.046 millones de dólares a nivel mundial. Esta era la cuarta entrega de la exitosa franquicia de aventuras y fantasía de Disney, dirigida por Rob Marshall.

La actriz Penélope Cruz ha seguido trabajando en las películas internacionales como A Roma con amor (2012), El consejero / El abogado del crimen (2013), Asesinato en el Orient Express (2017) y Zoolander 2 (2016). Aunque la actriz ha seguido trabajando en nuestro país y Europa y también en Estados Unidos. Sus próximos proyectos internacionales son las películas la comedia romántica dirigida por Nancy Meyers junto a los actores Owen Wilson y Jude Law y el thriller de acción Day Drinker, en el cual volverá a formar pareja cinematográfica con Johnny Depp.