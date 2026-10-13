Nicolas Cage estará en ‘True Detective 5’: «Está bien que sea yo el primero en anunciarlo, ¿verdad?»

Puede que Spider-Noir haya sido abruptamente cancelada, pero eso no va a impedir que Nicolas Cage vaya a seguir siendo en la ficción, un atormentado investigador intentando resolver un caso complicado. Tal y como él mismo reveló en la reciente Comic Con de Nueva York, el ganador del Oscar protagonizará True Detective 5, siendo el rostro visible de la antología que hace 12 años iniciaron Matthew McConaughey. Ahora bien, ¿quién será la pareja detectivesca que acompañará a Cage en su próxima y cruenta investigación?

De momento, todavía es pronto para conocer demasiados detalles del proyecto. Sabemos que, tras el éxito de la anterior temporada, True Detective: Noche polar, la showrunner Issa López volverá a ejercer el control creativo de una historia que cambiará radicalmente su entorno y climatología. True Detective 5 pasará del frío extremo de su anterior arco narrativo a la atmósfera costera, urbana y pantanosa de Jamaica Bay, Nueva York. La esencia de la saga, como siempre, abarcará un submundo oscuro y perturbador que coexiste debajo de la realidad cotidiana de una pareja de policías de homicidios que deben encontrar a un asesino. Bajo este contexto, Cage se pondrá en la piel de Henry Logan, aunque aún desconocemos la mayoría de los detalles de su personaje, más allá de que compartirá el mismo universo de los anteriores misterios.

Nicolas Cage estará en ‘True Detective 5’

La noticia fue revelada durante el evento, dentro de un Spotlight (panel especial dedicado a la carrera del actor). Nicolas Cage soltó la noticia casi de forma improvisada, mientras explicaba la necesidad de equilibrar su ritmo de trabajo entre proyectos televisivos y producciones cinematográficas: «Sólo puedes hacer un número limitado de películas seguidas, y la necesidad es la madre de la invención (…) ¿A qué me refiero con necesidad? Mantener a la familia y no hacer una película detrás de otra sin parar».

A raíz de esa reflexión, Cage soltó la bomba. «Creo que probablemente voy a hacer otra temporada de televisión. Creo que podría hacer una temporada de True Detective. Mi agente está por ahí en algún lugar escuchándome. Está bien que sea yo el primero en anunciarlo, ¿verdad?».

En el mismo evento, el intérprete criticó a Amazon por su inversión en la IA y su negativa a firmar una cláusula AI Waiver, es decir, una exención de responsabilidad de IA o una autorización/permiso para que dicha tecnología reproduzca su voz o rostro. Una decisión que el actor de Arizona Baby (1987) cree que propició la no renovación de Spider-Noir.

¿Regresará Matthew McConaughey?

Antes de la confirmación del propio Cage, McConaughey aplaudió los rumores que situaban a su compañero de profesión en la propiedad intelectual. «Es un gran actor, y me encantaría verlo en ese mundo», explicaba en una entrevista para Variety.

La estrella contó también que estaría dispuesto a volver si el guion fuese tan bueno como el de la primera temporada.

HBO Max quiere estrenar True Detective 5 en algún momento de 2027, aunque todo apunta a que no la veremos, al menos, hasta el 2028.