Nicolas Cage sabe por qué no volverá a trabajar con Amazon tras la cancelación de ‘Spider-Noir’: «No soy un actor favorable a la IA»

El debate sobre el futuro de la aplicación de la inteligencia artificial siempre se suele abordar desde una perspectiva futura. Pero ya está aquí; la industria la está utilizando en sus proyectos y algunas estrellas como Ben Affleck hablan abiertamente de su uso. Una gran mayoría de voces representativas de Hollywood, como pueden ser Christopher Nolan o Guillermo del Toro, han criticado con firmeza la idea de una creatividad supeditada a la IA. Sin embargo, quienes dominan el negocio audiovisual son los estudios y sus inversiones. Ahora, según cuenta Nicolas Cage, su desplante a dicha innovación es la principal responsable de que no vaya a trabajar más en un futuro con Amazon.

Hace algunas semanas, la cancelación de Spider-Noir sorprendió a todo el mundo. El spin-off de Marvel en el que Cage daba vida a Ben Reilly, una variante detectivesca del Hombre Araña, ambientada en la Nueva York de los años 30. A nivel de audiencia, la serie había funcionado bastante bien y, además de obtener el reconocimiento de la crítica, fue la producción de la major con más nominaciones en los Emmy 2026 (11 nominaciones), logrando llevarse al final 5 galardones técnicos. El abrupto punto y final no tenía demasiado sentido. No obstante, en la reciente presentación de Cage en la New York Comic Con, el ganador del Oscar rompió su silencio y habló claro y conciso sobre su negativa a firmar una cláusula waiver (apartado legal en el que una de las partes renuncia a un derecho) de derechos de IA que Amazon le exigió durante la producción de la ficción.

Nicolas Cage y su negativa a Amazon: «No soy un miembro de su club»

En la convención, Cage explicaba así su desencuentro con la marca de Jeff Bezos por la cláusula y la brecha ideológica entre ambos: «Amazon es una empresa muy amigable con la IA, con una inversión de 50.000 millones de dólares en OpenAI. Yo no soy un actor amigable con la IA, así que… ¡Unan los puntos! No soy miembro de su club».

La controversia de la cancelación por el no del actor a la reproducción de su imagen o su voz con la inteligencia artificial no es la primera polémica de Amazon al respecto. Su trato con OpenAI también afectó de lleno a la producción del filme de Luca Guadagnino, Artificial. El biopic que retrata a los fundadores de OpenAI, con Andrew Garfield encarnando a Sam Altman, se quedó sin distribución cuando el estudio renunció a ella, tras su trato con la empresa que se representa en la propia historia.

Para Cage, ceder ante ese tipo de contratos supone cruzar una línea roja que amenaza la «integridad, pureza y verdad del arte». «No firmé la autorización para que usaran IA en Spider-Noir. Probablemente no vuelva a trabajar con ese estudio, pero está bien», concluía el actor de Arizona Baby (1987).

Los proyectos futuros de Nicolas Cage

Puede que el californiano ya no vaya a asumir el papel de Spider-Noir, más allá de su doblaje en la futura Spider-Man: Más allá del multiverso. Sin embargo, eso no quiere decir que la agenda de Cage esté, ni mucho menos, vacía.

El actor aparecerá en la temporada 5 de True Detective, regresará a su papel de Yuri Orlov en Lords of War (secuela de El señor de la guerra) y protagonizará la continuación de Longlegs.

Eso sí, a Cage todavía le queda estrenar este año su última colaboración con Prime Video. Madden, el biopic deportivo en el en que da vida al legendario entrenador y comentarista de la NFL se estrenará en el catálogo de la plataforma el próximo 18 de noviembre.