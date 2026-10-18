Nicolas Cage y Antonio Banderas serán los dos detectives protagonistas en la quinta temporada de ‘True Detective’

El propio Nicolas Cage lo revelaba hace algunos días, sin que a HBO le hubiese dado tiempo a preparar ningún tipo de nota de prensa: el ganador del Oscar por Leaving Las Vegas sería el próximo protagonista de la nueva temporada de True Detective. Una incorporación que –ahora sí, gracias a la información del estudio– ya ha encontrado a su nueva pareja en el actor malagueño, Antonio Banderas.

A lo largo de los diferentes arcos de la antología creada originalmente por Nic Pizzolatto, la propiedad intelectual ha alojado a dúos de investigadores más o menos complementarios. En la primera tuvimos la presencia absoluta de dos estrellas como Matthew McConaughey y Woody Harrelson. La segunda nos presentó a Colin Farrell y Rachel McAdams y, en la tercera, la fórmula ya comenzó a mezclar a nombres de la primera línea de Hollywood con perfiles ya no tan conocidos. Ahí está el caso de Mahershala Ali y Stephen Dorf en la temporada tres y a Jodie Foster y Kali Reis en True Detective: Noche polar. Un capítulo en el que entró la nueva showrunner, Issa López, quien volverá a asumir una quinta season que reunirá a su tándem detectivesco más extraño hasta la fecha.

Nicolas Cage y Antonio Banderas, los nuevos protagonistas de ‘True Detective 5’

Cage y Banderas no habían trabajado juntos nunca, pero sus caminos profesionales se encuentran en un punto parecido. Los dos perdieron su notoriedad estelar en el pasado y, recientemente, han terminado recuperando su posición de éxito en la industria, gracias a papeles y proyectos recientes.

Cage. Banderas. Season 5 of #TrueDetective starts production in 2027. https://t.co/tpTlnq0380 — True Detective (@TrueDetective) October 16, 2026

Al español lo veremos próximamente en Tony, el biopic sobre Anthony Bourdain que protagoniza Dominic Sessa. El sobrino de Francis Ford Coppola viene de firmar una transformación total en Madden y de protagonizar con un carisma brutal, la tristemente cancelada Spider-Noir.

Con un vídeo breve en el que aparecen sus nombres, HBO ha confirmado la participación protagónica de ambas estrellas. Se espera que el rodaje comience en 2027, por lo que seguramente True Detective 5 no llegue al catálogo de la compañía hasta 2028. Tanto Cage como Banderas ejercerán, además de productores ejecutivos, junto a Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Harrelson y McConaughey.

Los detectives Henry y Rai en un caso en Jamaica Bay

Se sabe entre poco y nada del argumento de la quinta temporada de True Detective. El nombre de los detectives será el de Henry Logan (Cage) y Rai García (Banderas), y el truculento caso que investigarán cambiará el escenario helado de la primera temporada por la humedad y los lagos de Jamaica Bay en Nueva York.

Todavía se desconoce el resto del elenco. La idea es que López vuelva a escribir y dirigir cada uno de los episodios del nuevo arco.

¿Serán Nicolas Cage y Antonio Banderas la mejor pareja de la antología? Desde luego, la fascinación que ambos despiertan con sus, a menudo un tanto histriónicas interpretaciones, supondrán un reto complejo dentro de la atmósfera de una serie que siempre se ha caracterizado por poseer una solemnidad constante.