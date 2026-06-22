Netflix tiene la serie más comentada del momento: lidera el ranking en 45 países y sigue batiendo récords

Las series coreanas nos llevan sorprendiendo a todos desde que estrenó en 2021 y cada cierto tiempo se estrena una nueva que nos deja perplejos. La última ha sido la serie Así aprenderás, la cual se ha estrenado el pasado 5 de junio y ya se ha posicionado en lo más alto del Top 10 de Netflix en 45 países. Esta original serie está ambientada en los conflictos que tienen lugar hoy en día en los centros educativos y que son tan difíciles de controlar por los profesores. Para lograr imponer disciplina y autoridad en los centros educativos, el gobierno crea la Oficina de Protección de los Derechos de los Profesores, una organización ficticia cuyo objetivo es intervenir cuando la situación se desmadra en cuanto al acoso escolar dentro de las escuelas. La serie Así aprenderás sorprende por mezcla de ingredientes como acción, violencia y drama y como El juego del calamar está sorprendiendo a los usuarios de Netflix.

La serie Ya aprenderás se está convirtiendo en un éxito mundial y se ha posicionado en España como la segunda serie más vista detrás del thriller El testigo, que también está triunfando este mes de junio. Una original serie creada por Hong Jong-chan, Lee Nam-kyu y Kim Da-hee que adapta el webtoon Get Schooled también creado por Chae Yong-taek e ilustrado por Han Ga-ram. Esta primera entrega cuenta con 10 episodios de una duración aproximada de una hora cada uno y es una buena opción para los que disfrutan con las series coreanas de acción y suspense.

El problema del acoso escolar preocupa a todos los centros educativos del mundo y quizás por eso se está convirtiendo en todo un éxito de audiencia. Además en Netflix se pueden ver otras series que tratan este problema desde este problema desde puntos de vista diferentes como la polémica Por 13 razones, Escuela para señoritas Al Rawabi o la también coreana Un hombre débil, entre otras.

¿Qué ocurre en la serie coreana Así aprenderás?

En esta serie coreana el gobierno decide crear una Oficina de Protección de los Derechos de los Profesores llamada Juvenile Justice. Esta es una organización ficticia cuyo objetivo es intervenir en esos momentos en los que los estudiantes, los padres o los profesores no tienen claro cuál es el comportamiento que tienen que mantener en los centros educativos.

Aunque la Oficina de Protección de los Derechos de los Profesores está siempre atenta a los problemas de los centros escolares, pero solo llega a intervenir cuando los casos de violencia y abuso escolar se descontrolan. Con su labor, a veces un poco controvertida por su uso de la violencia, intentan imponer de nuevo el orden en los centros escolares. Así los miembros de esta oficina ficticia logran mantener a raya los intentos de los abusones por controlar los centros educativos.

La serie Así aprenderás está sorprendiendo por el uso de esos métodos poco convencionales por parte de los miembros de esta oficina y se está convirtiendo un éxito de audiencia en Netflix.

El reparto de esta original serie

Los protagonistas de Así aprenderás son los actores Kim Moo-yulqi, al que hemos visto en las series también coreanas Tribunal de menores y La señora Woo, que en esta ocasión interpreta a Na Hwa-jin y Lee Sung-min a Choi Gang, dos de los miembros de la Oficina de Protección de los Derechos de los Docentes. Además de estos dos actores, también tienen un papel importante en esta serie coreana los actores T Lee Sung-min que da vida al personaje al inspector de este organismo Choi Kang-seok, Jin Ki-joo a Im Han-rim y Pyo Ji-hoon a Bong Geun-dae, los cuales también son dos miembros de esta organización ficticia.

La serie coreana Así aprenderán es perfecta para los que están buscando una serie centrada en lo que implica el acoso escolar en los centros educativos y las diferentes formas de afrontar este problema. Lo que más sorprende de esta serie son los métodos “poco convencionales” que utilizan los miembros de la Oficina de Protección de los Derechos de los Docentes como la violencia. El espectador se llega a preguntar si el fin justifica los medios y si los miembros de esta organización se están tomando la justicia por su mano.

La serie Así aprenderás sorprende también por su vertiginoso ritmo que seduce al espectador desde el primer episodio. Además, como en otras series coreanas, también destaca la buena interpretación de sus protagonistas, gracias a la cual entendemos rápidamente cuáles son los métodos de los miembros de esa organización. La serie Así aprenderás es una ficción original, diferente y que seguro va a dar mucho que hablar en los próximos meses.