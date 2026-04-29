Najwa Nimri sobre la educación de su hijo: «No soy ejemplar de ninguna manera»
La actriz presneta una nueva serie en el programa de LaSexta
Najwa Nimri ha sido una de las invitadas a Cara al show, el nuevo programa presentado por Marc Giró. La actriz ha ido a hacer promoción de Punto Nemo, su nueva serie en Amazon Prime en la que hace el papel de una «comandante contrabandista despiadada», lo que ha provocado que la invitada hable de sus ‘negocios’ en B y de cómo ha educado a su hijo.
«Yo he hecho contrabando con muchas cosas. Lo primero que le he enseñado a mi hijo es a vender. Soy empresaria bajonera, es decir, que cobro en B. Ya piensa que todo es un negocio. Es un malísimo ejemplo para los chavales, pero no soy ejemplar de ninguna manera. A veces le tengo que decir a mi hijo que hay cosas que hay que hacerlas gratis», ha dicho la actriz.
El «infierno» de Nimri con el látex
Nimri también ha confesado que gran parte del vestuario de la serie era suyo porque «me llamaron y me dijeron que había poco tiempo y yo dije que tenía un chándal y otras cosas».
Najwa Nimri también ha hablado del traje de látex (que ella misma pidió) para presentar el reality de Netflix Insiders: «Nadie se imagina lo que fue eso, rodar en un plató con mucho calor en un traje de látex. Fue un puto infierno».
Si Najwa dice que cuidado con el látex: ES LEY.
Si Najwa tiene que aprender ruso, lo aprende y te escribe Los hermanos Karamázov
LA MEJOR 👑 pic.twitter.com/FcM5L1gqs2
— ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 28, 2026
Najwa Nimri tuvo que aprender ruso
Su personaje en Punto Nemo habla ruso y, sobre esto, la actriz ha dicho: «Me dieron sólo dos semanas cuando me enviaron el texto y me puse a estudiar ruso.
Najwa Nimri contra Giró por el látex
Volviendo al látex, Marc Giró le ha propuesto un juego a su invitada: ponerse un guante de látex en la mano en el menor tiempo posible. Para ello, la actriz ha pedido «polvos de talco», ya que, para ella, es el turco definitivo. Lo cierto es que, al final, el juego no funcionó muy bien.
El guionista al que se le ocurrió que Marc Giró tiene que retar a Najwa Nimri a ver quién es capaz de ponerse un guante de látex antes HA SIDO FULMINANTEMENTE DESPEDIDO.@Teomarlow, por favor, pase mañana por RRHH a firmar su finiquito pic.twitter.com/URZFPcTduR
— ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 28, 2026
Temas:
- actriz
- Atresmedia
- laSexta