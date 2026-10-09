Martiño Rivas será Daniel Sancho en la próxima serie de Netflix

Netflix ha anunciado hoy que próximamente comenzará el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso Daniel Sancho, protagonizada por Martiño Rivas (El problema final, Las chicas del cable) y que se grabará en diferentes localizaciones de Tailandia y España.

Producida por Bambú Producciones (El caso Asunta, El crimen de Pazos), y con la producción ejecutiva de Ramón Campos, la miniserie (todavía sin título) recrea en ficción el caso del verano de 2023 que acaparó la atención del país.

Acerca de Bambú Producciones

Bambú Producciones es una productora liderada por el guionista y productor Ramón Campos. Desde su nacimiento en 2008, Bambú se ha posicionado en mercados internacionales como una productora europea de referencia gracias a títulos como Gran hotel, Velvet, Fariña, Las chicas del cable, El caso Asunta o El crimen de Pazos. Además de series de televisión, Bambú también produce documentales (El caso Alcasser, El caso Asunta y Cómo cazar a un monstruo) y cine (Malasaña 32, La viuda negra, Rondallas y Colisión).

El caso Sancho y las últimas grabaciones desde la cárcel

El caso de Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor español Rodolfo Sancho, se convirtió en uno de los sucesos judiciales más mediáticos de los últimos años. El joven cocinero español fue condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, ocurrido en agosto de 2023 en la turística isla de Koh Phangan.

La investigación comenzó después de que aparecieran restos humanos en diferentes puntos de la isla. Sancho, que inicialmente había denunciado la desaparición de Arrieta, terminó confesando su implicación en la muerte, aunque posteriormente sostuvo que el fallecimiento se produjo accidentalmente durante una pelea y negó que existiera premeditación.

El proceso judicial despertó una enorme expectación tanto en España como en Colombia. Durante el juicio, celebrado en 2024 en el Tribunal Provincial de Koh Samui, la Fiscalía defendió que el asesinato había sido planificado, mientras que la defensa insistió en que se trataba de una muerte accidental.

El 29 de agosto de 2024, el tribunal declaró culpable a Sancho de asesinato premeditado, ocultación y descuartizamiento del cadáver y destrucción del pasaporte de la víctima. La confesión inicial y su colaboración con la investigación contribuyeron a que evitara la pena de muerte. Además, fue condenado a indemnizar a la familia de Arrieta con aproximadamente 107.000 euros.

El caso volvió a cobrar actualidad el 25 de septiembre de 2026, cuando la Justicia tailandesa rechazó los recursos y confirmó íntegramente la cadena perpetua. Actualmente, Sancho permanece encarcelado en la prisión de Surat Thani. Su defensa todavía puede acudir al Tribunal Supremo tailandés, por lo que la sentencia no es necesariamente firme.