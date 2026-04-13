Insólito: ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ hacen promoción de la misma película a la vez

¿Coincidencia o estrategia? Este lunes 13 de abril, tanto en La Revuelta de TVE como en El Hormiguero de Antena 3 invitaron a los protagonistas de la misma película. Por un lado, Leo Harlem acudió al programa deLeo Harlem , mientras que Prepe Viyuela fue entrevistado por David Broncano. Ambos actores acudieron a sendos espacios televisivos para promocionar La familia Benetón + 2, la segunda parte de la exitosa comedia producida por Atresmedia Cine. La cinta está dirigida por Joaquín Mazón y se podrá ver en los cines el próximo día 17 de abril.

Leo Harlem en ‘El Hormiguero’

«Tener es sufrir. Yo no quiero ni conducir ni ser padre. El asiento del copiloto es el mejor, puedes hacer de todo sin pagar», ha confesado. Harlem, ante Pablo Motos, después de que el presentador le recordara que ni conduce ni ha querido ser padre. Además, el humorista ha dicho: «Los niños que los tengan otros». Eso sí, en la película que protagoniza, el humorista ha trabajado con niños y ha tenido que conducir como

Como anécdota, el actor ha reconocido que: «En Túnez me quitaron una navaja. Había viajado de Madrid a París y de París a Túnez y no había habido problema, pero en Túnez, a las cinco de la mañana, un guarda de seguridad me dijo que no podía pasar eso. Eso es porque le había gustado y se la quería quedar. Le dije de todo. Tuve un pollo importante. Los aeropuertos me parecen un secuestro organizado».

Pepe Viyuela en ‘La Revuelta’

Sorprendentemente, en TVE ha aparecido Pepe Viyuela para presentar la misma película que Leo Harlem. Como es costumbre en La Revuelta, la entrevista se ha centrado muy poco en la promoción. El actor ha contestado a la pregunta clásica de Broncano de cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria y ha dicho. «Entre 300 y 400.000 euros», ha dicho el incitado, además de aceptar que no tiene deudas y su casa está pagada.

Además, Pepe Viyuela ha aprovechado para decir que: «A lo mejor se me acusa de comunista repugnante, pero me parece importante intervenir el mercado de la vivienda. La vivienda está en manos de monstruos que han convertido un derecho constitucional en un privilegio de muy pocos».