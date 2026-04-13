Hollywood clama contra la compra de Warner: «Una de las amenazas más destructivas a la libertad de expresión»

Hollywood ha comenzado la semana con una carta abierta repleta de controversia: más de 1.000 artistas claman contra la compra de Warner Bros. por parte de Paramount. La adquisición se completará en el tercer trimestre del presente 2026 y, con vistas a lo que dicha fusión supondrá para la meca del celuloide, las grandes voces autorales y creativas de la industria se han unido para manifestar su preocupación y desacreditar la futura agrupación de propiedades intelectuales y sus respectivas filiales. Todo ello con el objetivo de visibilizar el daño económico que podría llegar a provocar la reducción de la competencia y una más que probable serie de despidos masivos dentro del sector.

Entre el millar de profesionales están, por supuesto, algunos de los peces gordos del séptimo arte. Incluidos aquí, más de 75 ganadores y nominados a los Premios de la Academia. Cineastas como David Fincher y Yorgos Lanthimos e intérpretes de la talla y reconocimiento de Kristen Stewart, Mark Ruffalo, Lily Gladstone o el actor español, Javier Bardem. El efecto de la misiva sólo puede por el momento funcionar como una llamada de atención frente a los peligros creativos de la asociación. Dicho miedo no representa un sentimiento infundado, pues fusiones anteriores similares han costado miles de puestos de trabajo.

Hollywood clama contra la compra de Warner

«Como cineastas, documentalistas y profesionales de la industria del cine y la televisión, escribimos para expresar nuestra oposición inequívoca a la fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros. Discovery», señala en primer lugar la carta firmada por los artistas.

Un mensaje extenso en el que se habla de la disminución del número de películas producidas y estrenadas. «Cada vez más, un pequeño número de entidades poderosas decide qué se produce–y en que condiciones–, dejando a los creadores y a las empresas independientes con menos opciones viables para mantener su trabajo». El texto explica cómo esta es una amenaza a «toda la comunidad creativa» y que, en la compra de Warner se muestran indicios de apoyo en el que se priorizan los intereses de «un pequeño grupo de personas influyentes» por encima del «bien común».

Se buscan acciones legales para bloquearla

La carta termina con la esperanza legal de poder frenar el acuerdo con la ayuda del fiscal general de California, Rob Bonta:

«Están examinando la fusión y considerando acciones legales para bloquearla. Agradecemos su liderazgo (el de Rob) y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para preservar la competencia, proteger los empleos y garantizar un futuro próspero para nuestra industria, para la cultura estadounidense y para nuestra exportación más importante».

En otro comunicado, la actriz Jane Fonda fue todavía más dura en sus declaraciones contra la compra de la major: «Una fusión entre Warner bros. Discovery y Paramount sería una de las amenazas más destructivas hacia la libertad de expresión y la creatividad de nuestra historia».

La reestructuración: la mejor solución para la industria

Todo parece indicar que Paramount Skydance terminará adquiriendo todos los paquetes de contenidos de Warner. Sin embargo y salvo milagro, lo ideal para la industria sería que la propia compaía buscase una reestructuración interna, evitando la concentración de licencias y el control creativo de un grupo mayoritario de productores ejecutivos sobre el talento de los artistas.

El próximo 23 de abril, los accionistas de WBD votarán para aprobar o rechazar la oferta de 111.000 millones de dólares. El rechazo de estos o los bloqueos regulatorios son las únicas dos salidas que podrían frenar una fusión cuyo destino parece casi inevitable.