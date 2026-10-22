Para mí hay muy pocas películas de ciencia ficción que empiezan como esta: su escena inicial la convierte en una obra maestra y está en streaming

Si hay algo que es fundamental en cualquier película o serie es un comienzo impactante y eso lo cumple con creces el de la cinta de ciencia ficción Hijos de los hombres (Children of Men) del director mexicano Alfonso Cuarón. Esta película se estrenó en las salas de cine en septiembre de 2006 a nivel mundial y en ese momento contó con una buena acogida por parte de los espectadores y la crítica. Una cinta que en la actualidad se puede encontrar en la plataforma de streaming Movistar Plus+ y que es una buena opción para los amantes de la ciencia ficción. Hijos de los hombres está basada en la novela homónima de P. D. James y está ambientada en en 2027 en un futuro distópico en el que tras 18 años de infertilidad humana la sociedad se encuentra en una situación de urgencia. La primera escena de esta cinta de ciencia ficción tiene solo 2 minutos y 30 segundos y en ella intenta establecer las reglas de ese mundo ficticio de 2027.

Para lograr este objetivo en esta escena primero se escuchan diversas noticias con las que se da pistas al público sobre cómo es la vida en esa versión caótica de la Tierra y se ve al protagonista Theo Faron entrando en una cafetería. Allí se entera de que ha muerto Diego, el ser humano más joven del mundo. Después de un rato sale de la cafetería justo cuando una explosión destruye el local en que se encontraba. Un principio perfecto porque el espectador se da cuenta de la gravedad de la situación caótica y de que los habitantes de la tierra se encuentran en peligro real.

La película Hijos del hombre obtuvo el premio BAFTA a la mejor fotografía y el mejor diseño de producción y estuvo nominada a los Oscar a mejor guion adaptado, fotografía y montaje. Una cinta perfecta para los que están buscando una película de ciencia ficción que está ambientada en una sociedad sin futuro en la que un hombre intentará salvar a la humanidad en una situación crítica.

¿De qué trata la película Hijos de los hombres?

Como ya hemos comentado la historia de esta cinta comienza en el año 2027 en un momento en el que, después de 18 años de infertilidad humana global, la civilización está al borde del colapso porque si no se remedia la situación la humanidad se podría extinguir.

Uno de los países que todavía cuenta con un gobierno estable y en el que hay cierta normalidad es el Reino Unido. En este momento el país se encuentra lleno de refugiados que huyen de la guerra y del caos en el que se encuentra el mundo. Para protegerse esté país se encuentra totalmente militarizado y se detienen a los inmigrantes.

El protagonista de esta historia es Theo Faron, un exactivista que tras lo que ha sucedido se ha convertido en un burócrata bastante cínico. Al principio de la película Theo entra en una cafetería y allí se entera de que ha muerto el habitante más joven de la Tierra a los 18 años de edad.

Theo es secuestrado por el grupo Los Peces que está dirigido por Julian, su exmujer, de la que se separó de la que se separó después de la muerte de su hijo Dylan durante la pandemia de gripe de 2008.

Este grupo le contrata para proteger y transportar de manera segura a Kee, una joven refugiada que ha logrado quedarse embarazada y se ha convertido la última esperanza de supervivencia para la humanidad. ¿Logrará Theo proteger a esta futura madre y que por fin nazca un niño en esta sociedad?

El reparto de esta película de ciencia ficción

El protagonista de esta cinta es el actor Clive Owen que da vida a Theo Faron, un exactivista que todavía está de duelo por la muerte de su hijo en una pandemia de gripe. También tienen un papel de peso Julianne Moore que interpreta el papel de Julian Taylor, la exmujer de Theo, y Michael Caine el de Jasper Palmer, el proveedor y amigo de Theo.

También en el reparto están los actores Chiwetel Ejiofor como Luke, Charlie Hunnam como Patric, Clare-Hope Ashitey como Kee, una inmigrante ilegal que se ha quedado embarazada, Pam Ferris como Miriam, la partera, Peter Mullan como Syd, un guardia corrupto, Danny Huston como Nigel, el primo de Theo y un oficial de alto rango del gobierno y Oana Pellea como Marichka, otra habitante del refugio y conocida de Syd. Además participan en la película los actores Paul Sharma como Ian, Jacek Koman como Tomasz y Juan Gabriel Yacuzzi como Baby Diego.

La película Hijos de los hombres es una buena opción para los que están buscando una cinta de ciencia ficción ya que es bastante original que sorprende tanto por la trama como su ágil ritmo. Una película que sorprende también por la buena interpretación de sus protagonistas Clive Owen y Julianne Moore y que seguro te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto.