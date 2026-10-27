Grabada en Montpellier, la magnífica película ‘Mujeres como las demás’ se centra por completo en las personas mayores

Una de las películas más sorprendentes que se han estrenado este año en el festival de cine mediterráneo Cinemed en Montpellier ha sido la comedia dramática Mujeres como las demás (Des femmes comme les autres). Una original cinta que ha sorprendido por su trama pero también por su reparto ya que solo está compuesto de personas mayores. Mujeres como las demás cuenta la historia de dos mujeres mayores llamadas Simone y Jeannine, que son vecinas y amigas y que asisten a un club de bordado en Montpellier. Una noche, una de ellas se deja llevar mientras borda, desatando una serie de enredos que alteran por completo la vida de su mejor amiga y de todo el grupo. Mujeres como las demás es una reflexión sobre la vejez y lo que todavía se puede hacer al final de nuestras vidas.

La cinta Mujeres como las demás ha sido dirigida por Dominique Cabrera que ha contado la colaboración de Anna Zisman para el guion. Una película rodada íntegramente en Montpellier que se estrenó a nivel mundial en el festival de cine mediterráneo Cinemed en Montpellier el 22 de octubre de 2026 y llegará a las salas de cine francesas el próximo 14 de abril de 2027. Todavía no se ha confirmado cuando se estrenará esta película en otros países.

¿De qué trata la película Mujeres como las demás?

Las protagonista de esta cinta son Simone, papel que interpreta la actriz Hélène Vincent y Jeannine, papel que da vida la actriz Yolande Moreau. Estas dos mujeres son vecinas y amigas desde hace años y van juntas a un club de costura local. Simone es una mujer sensible y espontánea, pero Jeannine es solitaria y orgullosa.

Todo cambia para las mujeres que componen este grupo de costura cuando Jeannine, de forma enigmática, decide cambiar radicalmente sus costumbres y decide empezar a bordar utilizando únicamente hilo de color rojo. Un comportamiento tan extraño que levanta las sospechas de sus compañeras que empiezan a pensar que algo le ocurre.

Además, Léa, la nieta de Simone, una joven con un carácter rebelde y un modo de proceder un tanto desastroso, llega de repente a su casa y se instala con ella para ayudarla en sus tareas diarias.

La tranquila rutina de estas mujeres en su pequeño club de costura se verá alterada por la llegada de la nieta de Simone y el extraño comportamiento con el hilo rojo de Jeannine. Poco a poco estas mujer se irán enredando en una serie de malentendidos, mentiras y recuerdos que cambiarán sus vidas.

El reparto de esta cinta francesa

Las protagonistas de esta película francesa son la actriz Hélène Vincent que da vida a Simone, una mujer muy sensible y encantadora a la que encanta acudir cuando se reúnen al club de bordado y Yolande Moreau que interpreta el papel de Jeannine, la solitaria vecina y la mejor amiga de Simone.

Hélène Vincent es una actriz francesa conocida por haber participado en la aclamada película Tres colores: Azul del conocido director Krzysztof Kieślowski y por interpretar el papel de Héloïse de Villefort en la serie de televisión El conde de Montecristo (1998). A Yolande Moreau es conocida por protagonizar las películas Sin techo ni ley de Agnès Varda y Quand la mer monte y por interpretar el papel de la portera en la conocida película francesa Amélie.

También tiene un papel de peso en la cinta Mujeres como las demás la joven actriz Eva Huault que interpreta el papel de la joven rebelde que se instala a vivir con su abuela Simone y que intentará ejercer funciones de ayuda a domicilio. Esta actriz es conocida por su papel de Jessica en la comedia Coca Chicas. Atrapadas en el Caribe y por protagonizar el drama Shana (2026).

También en el reparto tienen un papel de peso los actores Isabelle Lafon, David Ayala, Sarah Suco y Véronique Ruggia Saura que forman parte del entorno de las dos vecinas y algunas de ellas también del club de costura.

Como esta cinta no se estrenará en las salas de cine hasta abril de 2027, tendremos que esperar hasta el próximo año para ver la película Mujeres como las demás. Pero apostamos a que lo más seguro es que se convertirá en un éxito en Francia y los demás países europeos si nos fijamos en la reacción del público que la vio en el festival de cine mediterráneo Cinemed en Montpellier.

Por ahora, os recomendamos otras ficciones protagonizadas por personas mayores que se pueden ver en las plataformas de streaming como The Boroughs: Jubilación rebelde (2026), la comedia A Man on the Inside (2024), El método Kominsky (2018) o El club de los asesinatos de los jueves (2025) que se pueden ver en Netflix o la clásica serie Las chicas de oro que está disponible en Disney+.