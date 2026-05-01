Los fans de Los Javis están de enhorabuena: Netflix acaba de estrenar el remake más esperado del cine español

Todavía no hemos alcanzado el ecuador del 206, pero la líder del streaming acaba de estrenar una de las mejores películas españolas de la temporada. Producida por Los Javis (Ambrossi y Calvo), desde hoy Netflix ya tiene disponible en su catálogo el remake del título homónimo que Jaime de Armiñán proyectó en 1972: Mi querida señorita.

La cinta se estrenó en cines hace dos semanas y ahora, por fin, los suscriptores de la «gran N roja» pueden ver esta versión actualizada de un filme que logró en su momento, con un argumento pionero para la época, el Hugo de Plata al mejor actor para José Luis López Vázquez, y una candidatura al Oscar a la mejor película internacional que terminaría llevándose El discreto encanto de la burguesía. La historia retrata un drama transgénero que la escritora Alana S. Portero, autora de La mala costumbre, se ha encargado de modernizar bajo la mirada de Fernando González Molina como realizador y todo un elenco de caras conocidas de nuestra industria actual.

Bajo supervisión de los Javis, Netflix busca no sólo conseguir un éxito de audiencia total en la comunidad hispana con Mi querida señorita, sino también tener en su abanico de contenidos a una férrea candidata para la próxima edición de los Goya.

Los Javis producen lo nuevo de Netflix: ‘Mi querida señorita’

La sinopsis de Mi querida señorita se centra en Adela, la solitaria hija única de una familia conservadora que pasa sus días en la tienda de antigüedades familiar. Marcada por la sobreprotección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, Adela vivirá un profundo cambio en su vida cuando inicie una inesperada amistad con un sacerdote joven, presencie el regreso de un viejo amigo y conozca a una carismática mujer. Así, partirá de Pamplona a Madrid para iniciar un viaje de puro autodescubrimiento.

En el casting, la debutante Elisabeth Martínez da vida a Adela, y tras ella, encontramos a nombres como Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos, Lola Rodríguez, Eneko Sagardoy y María Galiana.

La elección de González Molina como director es un tanto extraña si comprobamos su filmografía. El director es el responsable de comedias disparatadas como Fuga de cerebros (2009) o melodramas románticos a la altura de Tres metros sobre el cielo (2010) y Tengo ganas de ti (2012).

Mientras tanto, Ambrossi y Calvo van directos a Cannes

Los Javis estrenan en Netflix Mi querida señorita, aunque su mirada, por otra parte, apunta directamente al próximo Festival de Cine de Cannes. El certamen de la Croissette comenzará el próximo 12 de mayo en una gala histórica para el cine español. Es la primera vez que tres largometrajes patrios competirán por la Palma de Oro: Pedro Almodóvar con Amarga Navidad, Rodrigo Sorogoyen con El ser querido y Javier Calvo y Javier Ambrossi con La bola negra.