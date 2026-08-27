¿Cómo sintonizar La Séptima en la TDT de tu casa y cuándo empieza a emitir?

Las múltiples aplicaciones del mundo del streaming venían, de alguna forma, a terminar con el dominio cultural de la pequeña pantalla. Pero, aparte de seguir generando grandes ratings de audiencias, la «caja tonta» patria tendrá desde el próximo mes de noviembre una nueva cadena de televisión: La Séptima. El todavía neófito canal de televisión ha sido impulsado por José Miguel Contreras y tendrá a Javier Ruiz como uno de sus máximos dirigentes. Pero, ¿qué pasos debemos seguir para conseguir tenerla en nuestra parrilla doméstica? ¿A partir de qué fecha exacta comenzará la emisión?

La creación de La Séptima está generando una profunda controversia en la sociedad española. Sabemos por la información que se está gestando en torno al proyecto que el enfoque de la emisora será el de un nuevo formato de debate que intentará desmarcarse del tono beligerante actual. Esa, por supuesto, es la idea inicial; luego vendrá la práctica. El polémico fichaje de Ruiz ha levantado un estridente ruido mediático y político, pues hasta hace escasas semanas el valenciano presentaba el programa matinal de Mañaneros 360 en La 1, manteniendo un manifiesto servilismo hacia el gobierno de Pedro Sánchez y defendiendo a perfiles de la actual diana judicial, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué debes hacer para sintonizar La Séptima en tu televisor?

Como viene siendo habitual con cualquier nuevo canal de la TDT, La Séptima no va a aparecer por arte de magia un día en la parrilla de contenidos de las televisiones de España.

A partir del 5 de noviembre y haciendo un rastreo de canales automático desde el televisor, el medio irrumpirá en el catálogo abierto de la televisión digital terrestre. Es decir, el proceso es el mismo de siempre, entrando en la sección de Configuración y buscando la sección de Canales o la de Sintonización. Según la marca, los apartados suelen cambiar ligeramente la nomenclatura. El canal es gratis y no es necesario instalar ninguna aplicación extra.

Por lo que sabemos, La Séptima se ubicará dentro de la MPE5 (la frecuencia que utiliza España para emitir canales de televisión), haciéndose un hueco en la distribución que quedará después de que Mediaset y Atresmedia distribuyan de nuevo sus canales. La posición que tendrá en la lista de canales ya es cosa de cada usuario y hogar. Tal y como reveló el Ministerio para la Transformación Digital, la cadena comenzará emitiendo directamente en HD.

¿Qué programas tendrá La Séptima?

La parrilla se está terminando de confeccionar, pero se sabe que será 100% en directo y con un estilo definido como «radiofónico», apostando por las tertulias, los formatos basados en la conversación y los contenidos centrados en la actualidad.

Fuera de control es uno de los programas confirmados, un magazín con Alba Carrillo como colaboradora y presentadora habitual. También existe la gestación de un programa de debate y actualidad (sin nombre oficial) que conducirá Luján Argüelles.