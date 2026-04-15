La comedia española más vista de Netflix ya tiene fecha de estreno: confirmada su llegada el viernes 17 de abril

Netflix no quiere dejar a sus suscriptores sin su dosis particular de Machos Alfa: la comedia de los hermanos Caballero tendrá una ronda de nuevos capítulos el próximo 17 de abril. Un estreno que responde al creciente interés y expectación del público para con esta sátira sobre la guerra de sexos y el heteropatriarcado. Pues sólo hace falta ver el recorrido de la ficción original de la «gran N roja» para darse cuenta de cómo tardaron dos años en pasar de la primera a la segunda temporada y cómo desde entonces, la tercera y la cuarta llegaron en 2025 y el pasado 9 de enero, respectivamente. Ahora, sus fans están de celebración porque dentro de nada podrán disfrutar de una quinta sesión de las desventuras de este grupo de hombres condenados (o no) a reinventarse ante los nuevos tiempos.

A diferencia de sus inicios, Machos Alfa repetirá la última fórmula de la temporada anterior, emitiendo únicamente seis capítulos en vez de la decena habitual con la que conocimos a los personajes interpretados por Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Otxoa y Raúl Tejón. El éxito del producto es incontestable, pues no sólo millones de espectadores de la plataforma han visto sus episodios. La idea se ha exportado a otros países como Alemania (Hombres de verdad), Italia (Machos de verdad), Países Bajos (Gallitos) y Francia (Supermachos). Pero ¿qué es lo que realmente les espera a nuestro deconstruidos protagonistas en la quinta temporada?

Netflix y la quinta temporada de ‘Machos Alfa’: ¿qué ocurrirá en los nuevos capítulos?

A las puertas del estreno simultáneo de sus seis episodios, los avances de la quinta temporada nos revelan caminos y arcos que explorarán la sexualidad y en general, la vida de los roles masculinos.

Luis (Fele Martínez) está inmerso en un proceso tortuoso de divorcio, Raúl (Tejón) permanece sumiso en una espiral de autodestrucción, Santi (Otxoa) parece ensimismado en su vida de soltero y Pedro (Gil) será el único que se embarcará en una nueva relación con sus correspondientes altibajos.

En el lado femenino, los personajes a los que dan vida Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero comenzarán toda una serie de citas desastrosas, introduciéndose en el mundo de OnlyFans y terminando involucradas en un retiro espiritual para «recuperar su feminidad».

Pacto Patrialcal, S.L.

Eso sí, el núcleo central tiene por eje el experimento de convivencia masculina llamado «Pacto Patrialcal, S.L.». Un espacio en el que los cuatro amigos intentarán demostrar que pueden alcanzar la felicidad viviendo en una especie de comuna sin mujeres.

La crítica y la parodia de las relaciones entre hombres y mujeres volverá a marcar el tono impuesto bajo el innegable talento de Laura y Alberto Caballero. Un apellido que va indisolublemente ligado a la historia del humor en la pequeña pantalla patria. Pues Alberto Caballero es el responsable de series de éxito como Aquí no hay quien viva (2003), La que se avecina (2007) o apuestas recientes como Muertos S.L..