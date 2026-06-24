Carlos Torres (37), protagonista de ‘La Reina del Flow’: «Desayuno cinco huevos cada mañana»

En 2018 se estrenó la serie La Reina del Flow y se convirtió en todo un éxito de audiencia. Los fans de sus protagonistas los actores Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval suman ya millones en todo el mundo. El 10 de marzo se estrenó en Netflix la tercera temporada de esta serie y el actor colombiano Carlos Torres está de gira promocional por España. El actor Carlos Torres da vida en la conocida serie colombiana a Charly Flow que es uno de los cantantes más famosos de Colombia y el amigo de Yeimy Montoya, la protagonista. En una entrevista que le hicieron en La Revuelta confesó lo que desayuna cada mañana y sorprendió a todos los que se encontraban en el plató: cinco huevos. Esta ingesta exagerada de proteínas la intenta compensar con sus ejercicios de cardio y pesas casi diariamente.

El actor colombiano Carlos Torres explicó lo siguiente: «Desayuno cinco huevos cada mañana, puede ser en ‘omelette’; lo pones en la sartén, con queso por encima y pan. Yo como mucho». Una afirmación con la que preocupó a sus seguidores. Más tarde en otra entrevista que concedió a un canal de TikTok explicó que tomaba cinco huevos, pero en realidad eran cuatro claras de huevo y un huevo completo, con su yema y clara. Además explicó que no siempre los acompaña con pan sino que lo hace con arepas o arroz.

Un desayuno con mucha proteína

El actor colombiano intenta mantener esa rutina de alimentación proteica y deporte para aguantar las largas horas de rodaje y las giras que están haciendo con otros actores de la serie por todo el mundo. Aunque al principio sus seguidores se asustaron por la cantidad de huevos, gracias a la aclaración que hizo el cantante en TikTok están más tranquilos. El huevo es un alimento con alta concentración en proteínas de alta calidad, que ayuda a controlar la saciedad, acelera el metabolismo y potencia la memoria. Además, el actor comentó que acompañaba su desayuno con un café solo, sin leche ni azúcar, aunque a veces si le añadía una cucharadita de panela.

En cuanto a su entrenamiento diario Carlos Torres realiza ejercicios de cardio y pesas casi todos los días. Además, el actor es un buen bailarín e intenta también practicarlo diariamente con actividades como la zumba.

Carlos Torres como Charly Flow

Además de su papel como Charly Flow en La Reina del Sur, el actor colombiano Carlos Torres, que tiene en la actualidad 37 años, ha trabajado en las siguientes telenovelas Sala de urgencias (2015), Francisco el Matemático: Clase 2017 (2017), Amar y vivir (2020) y Pedro el escamoso: más escamoso que nunca (2024). Pero con ninguna de estas producciones ha obtenido tanto éxito como con interpretando el papel de Charly Flow.

El actor Carlos Torres comienza la primera temporada de la serie dando vida al personaje de Carlos Cruz, un joven cantante que está empezando, pero que ya tiene muchas seguidoras que le adoran. Carlos logra enamorar a Yeimy y la mete en su mundo de mentiras y drogas. Esta relación lleva a la protagonista de La Reina del Flow a acabar en la cárcel.

Unos años más tarde, regresa convertido en Charly Flow, uno de los cantantes con más éxito de Colombia. Charly es en este momento un hombre prepotente y egocéntrico y vive en apariencia tranquilo con su mujer Gema, la cual es su amor de juventud, y su hija. Además de esta supuesta tranquila vida, Charly trabaja con su tío Manín, un narcotraficante de Medellín con el que sigue navegando por aguas turbias.

En la tercera temporada Charly Flow de nuevo retoma su relación con Yeimy. Si todavía no has visto esta nueva entrega que se estrenó en marzo en Netflix, os avisamos de que contiene spoilers. En el episodio 41 de esta serie colombiana fallece de verdad Jeimy y esta vez no se trata de ninguna trampa. Charly tendrá que hacer frente por segunda vez a la muerte del amor de su vida de la que culpa a Mike Rivera. Charly intentará demostrar su culpabilidad para que se haga justicia por la muerte de Jeimy.

Como todos sus seguidores recuerdan, la primera vez que Charly creyó que Yeimy había muerto, comenzó una relación con Sky en Guatapé. Pero cuando Charly se entera de que Yeimy estaba viva, rompió la relación.

En esta ocasión, Charly se volverá a acercar a Sky, aunque pronto se dará cuenta de que antes de comenzar una relación con ella tendrá que aprender a vivir sin Jeimy.

La tercera temporada de La Reina del Flow es la última de esta producción de éxito Caracol Televisión. Estaremos atentos a cuáles serán las próximas producciones en las que participe el actor Carlos Torres.