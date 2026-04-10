Se acaba de estrenar pero esta película ya suena como candidata para los Oscar 2027 y se puede ver a partir de hoy

Este fin de semana, la cartelera de estrenos llega liderada bajo el reestreno de Kill Bill: The Whole Bloody Affair y con apuestas autorales nacionales del nivel de La buena hija. Pero entre la mayoría de novedades existe una película que ya suena para los Oscar de 2027. Nos referimos por supuesto a la cinta británica Incontrolable, la historia real del activista John Davidson que contiene una de las mejores interpretaciones del cine reciente, gracias al brutal desempeño actoral de su protagonista, Robert Aramayo.

El pasado 22 de febrero, el biopic dirigido por Kirk Jones sorprendió a todos en los BAFTA 2026 cuando Aramayo se llevó la consideración al mejor actor frente a Timothée Chalamet y Michael B. Jordan, el cual terminaría llevándose finalmente la estatuilla gracias a su trabajo en Los pecadores. La estrella de 33 años, a la que conocimos gracias a las series de Juego de Tronos y El Señor de los Anillos: Los anillos de poder terminaría alzándose también con el Premio Rising Star por un complejo papel donde debe asumir los tics y la corporalidad de una enfermedad que no es nada sencilla de representar en un rol repleto de aristas. No obstante, si el largometraje ha competido en la pasada edición de los galardones británicos ¿cómo puede tener opciones de participar en la próxima temporada de premios y concretamente, dentro de las quinielas de la alfombra roja?

Bueno, con motivo de su su estreno en los cines británicos, Incontrolable llegó demasiado tarde a las salas para poder apuntarse a la carrera hacia los Oscar. Pero dado que en Estados Unidos se ha terminado estrenando en abril del presente año, el filme podría tener alguna que otra opción en la siguiente edición. Sobre todo en la categoría interpretativa liderada por Aramayo.

‘Incontrolable’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Incontrolable es la siguiente: «Narra la historia real de John Davidson. Diagnosticado con el síndrome de Tourette a los 15 años, señalado como loco por sus compañeros, John luchó con una condición que pocos conocían. Ya adulto, hizo campaña en favor de las personas con síndrome de Tourette».

En el elenco, aparte de la indiscutible presencia de Aramayo, encontramos a Maxine Peake, Shirley Henderson, Scott Ellis Watson, Peter Mullan, Steven Cree, Sanjeev Kohli y Elli MacDowall,, entre otros.

Jones debutó como cineasta en 1998 con Despertando a Ned y después, con varias comedias familiares como La niñera mágica (2006), Todos están bien (2009) y Mi gran boda griega 2 (2016). Pero sin duda, Incontrolable es el gran éxito de su carrera como realizador y desde hoy mismo, esta historia basada en hechos reales está disponible en la cartelera española

Una conmovedora historia real

El Tourette se ha representado algunas veces en el celuloide, aunque siempre como un alivio cómico para las películas de humor. Sin embargo, en Incontrolable la historia de Davidson se representa con una rigurosa veracidad. De hecho, Aramayo estuvo meses con el verdadero John Davidson y estudio a fondo sus documentales para replicar su forma de hablar y todos los tics.

Una de esas historias que abrazan al espectador diciéndole que todo va a salir bien.