Los 5 mayores fracasos de taquilla de 2026 (hasta julio): presupuestos inflados y pérdidas millonarias

La cartelera española tiene mucho que celebrar en el primer semestre del 2026. La recaudación de títulos como Torrente Presidente, Aída y vuelta, Obsession o Toy Story 5 ha superado las 38 millones de entradas vendidas, lo cual supone una subida del 3,7% frente al ejercicio anterior. Un faro de esperanza en unos tiempos en general bastante aciagos para el terreno de exhibición comercial. Por el momento y a la espera de lo que puedan hacer la recién estrenada La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, Super Mario Galaxy es la producción más exitosa del box office internacional (1.009 millones de dólares lo atestiguan). Pero del mismo modo, los seis meses y medio de calendario también han traído tropiezos financieros estrepitosos que nos recuerdan la fragilidad actual del mercado y del cine como plan de ocio de masas. A continuación, repasamos los 5 fracasos de taquilla que han hecho perder millones de dólares a los estudios:

Los 5 fracasos de la taquilla en 2026

1. ‘¡La novia!’

Dos ganadores del Oscar y una directora en auge a menudo no son suficientes para triunfar en el patio de butacas. No existe una explicación exacta que determine los motivos de su débil recorrido por la gran pantalla. Aunque grosso modo, los dos motivos principales recaen en el agotamiento de la temática, con una versión de Frankenstein estrenada meses atrás por Guillermo del Toro y un presupuesto excesivamente elevado para un género de nicho.

Presupuesto : 80-90 millones de dólares

: 80-90 millones de dólares Recaudación : 24 millones

: 24 millones Pérdidas: 100 millones

2. ‘Desert Warrior’

No has oído hablar de ella y ahí está la clave. El filme de Rupert Wyatt (El origen del planeta de los simios) ni siquiera ha tenido una proyección en cines en España. Con una ausencia total de marketing y una producción caótica, Desert Warrior era uno de esos productos condenados al fracaso antes de su salida al mercado. Entre otras cosas, porque el rodaje finalizó en 2022 y desde entonces, las diferencias creativas de Wyatt se han traducido en años de estancamiento en el proceso de postproducción. Fue el proyecto audiovisual fílmico más caro de la historia de Arabia Saudita.

Presupuesto : 150 millones de dólares

: 150 millones de dólares Recaudación : menos de 1 millón

: menos de 1 millón Pérdidas: 150 millones

3. ‘Masters del Universo’

Es un claro ejemplo de presupuesto desproporcionado. Hollywood va a tener que adaptarse a los nuevos tiempos y encontrar la fórmula para reducir costes sin renunciar a la espectacularidad. Sólo así, adaptaciones como la de Steven Knight podrán no sufrir pérdidas severas en sus lanzamientos comerciales. Eso sí, la poca capacidad de este clásico de los 80 de atraer masivamente a los espectadores dice mucho de la fatiga existente del mundo de las franquicias, remakes y reboots.

Presupuesto : 170-200 millones de dólares

: 170-200 millones de dólares Recaudación : 115 millones

: 115 millones Pérdidas: 140 millones

4. ‘Supergirl’

En su segundo largometraje, el DCU (Detective Comics Universe) ya se tambalea. La fuerte desconexión del público con la prima de Clark Kent y los problemas creativos detrás del proyecto han frenado el vuelo de una Milly Alcock que nos maravilló en su breve cameo en Superman (2025).

Presupuesto : 170 millones de dólares

: 170 millones de dólares Recaudación : 110 millones (todavía no se ha marchado de los cines)

: 110 millones (todavía no se ha marchado de los cines) Pérdidas: Aproximadamente 100 millones

5-‘Sin piedad’

Amazon MGM Studios ha brillado con Proyecto Salvación, pero la estrategia expansiva del gigante del streaming para triunfar en la cartelera no le está saliendo demasiado bien. Al golpe de realidad de He-Man y los Masters del Universo hay que sumar el descalabro de Las ovejas detectives y, por supuesto, el despropósito argumental de Sin piedad. A pesar de contar con las estrellas Chris Pratt y Rebecca Ferguson como protagonistas, esta distopía de ciencia ficción sobre la inteligencia artificial bien podría haberla escrito ChatGPT.