Los tres relojes más icónicos de James Bond que han marcado la historia de la relojería dentro y fuera del cine

En 1962, Dr. No dio el pistoletazo de salida que sumergió a los espectadores en el universo de James Bond. Tantos años después de aquel estreno, podría decirse que el agente 007 ha perdido su faceta de agente secreto porque, ¿acaso hay alguien que nunca haya escuchado hablar de este personaje? Lejos de la gran pantalla, su universo se ha hecho visible gracias a las múltiples alianzas que ha tenido con grandes firmas de moda, whisky y, como no, relojería. Dos iconos de la elegancia fusionados en diferentes versiones.

Año tras año, estas alianzas se van haciendo más presentes, se reinventan y se consolidan. Porque todos los personajes que han ido haciendo de James Bond en los últimos años han dejado claro que para ser un gran agente secreto hace falta un arma de precisión. Es decir, el mejor de los relojes. Son muchos los modelos que se han hecho icónicos gracias a su alianza con el conocido agente secreto, pero estos son los tres que más recorrido han marcado.

Rolex Submariner

Este modelo, ideado como un reloj herramienta para las inmersiones de los buceadores, ha sabido cómo cumplir con aventuras que van mucho más allá del mundo de la exploración submarina. Cuando el mundo vio por primera vez a Sean Connery interpretar a James Bond, este ya llevaba sobre su muñeca un Rolex Submariner. Otros tantos lo repitieron después. Como Roger Moore, que aparecía en la entrega de El hombre de la pistola de oro (1974) con uno de los relojes más exclusivos que ha llevado el gran agente secreto.

Tal fue su reacción que, con el tiempo, los coleccionistas comenzaron a asociar la referencia 6538 con James Bond, hasta llamarla James Bond Sub o Bond Sub. Desde entonces, este reloj ha evolucionado hasta convertirse en una de las piezas más icónicas y referentes de la compañía, además de mejorar sus prestaciones como herramienta de inmersiones. Con una hermeticidad en la actualidad de 300 metros, el Submariner y el Submariner Date, presentados en 1969.

Breitling Top Time

De todos los James Bond que ha habido, sin duda uno de los que más ayudó a construir la imagen de estilo que tenía es Sean Connery. Bajo su etapa interpretando a este personaje, encontramos el que quizá sea el modelo más cinematográfico que ha llevado James Bond en todos sus años. Se trata del Breitling Top Time.

En la película, tras este aparente diseño de los años sesenta, se escondía un contador Geiger, capaz de detectar la radiación y ayudar a Bond a localizar armas nucleares. Por esto es por lo que decimos que es cinematográfico: porque este reloj entra a formar parte del universo James Bond en un momento en el que los relojes eran armas para el espía.

Lo cierto es que en la vida real este reloj no tiene ninguna de estas tecnologías incorporadas, pero no por ello debemos olvidarnos de que es una auténtica pieza de joyería. Comenzando porque se trata de un modelo que llegó a la firma en 1964, redefiniendo el cronógrafo como un icono de estilo para la juventud. Rompió entonces los códigos de estilo convencionales de los relojes y, hasta entonces, se ha mantenido así: como un reloj llamativo y elegante.

Omega Seamaster Diver

En los últimos 25 años, si hay una firma de relojería que nunca se ha separado del agente 007, ha sido Omega. El nuevo Omega Bond ha sido de los últimos lanzamientos en relojería que hemos visto vinculados a este personaje. Sólo que el lanzamiento ha sorprendido más de lo esperado, puesto que Omega no sólo ha lanzado un reloj: ha lanzado dos modelos diferentes para conmemorar a James Bond y a Spectre, la famosa organización que va contra él. Cabe destacar que este modelo llegó a salir en pantalla en una de las películas de James Bond.

El reloj en cuestión es un Omega Seamaster Diver 300M. Se trata de un reloj de inmersión de 42 mm realizado en acero noble. Forma parte de las colecciones de buceo de la firma, por lo que este modelo es sumergible hasta 300 metros, con válvula de escape de helio a las 10 h. Cada detalle está pensado para el movimiento de un agente especial: desde el brazalete cepillado hasta la caja pulida.

Por no hablar de que en su interior, el movimiento OMEGA Co-Axial Master Chronometer calibre 8806, certificado por el METAS, es completamente preciso. Y encierra un detalle: en la caja de cristal de zafiro hay una decoración radiada con el número de este superagente especial.